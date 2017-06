Door Sander van Voorst, maandag 19 juni 2017 14:51, 0 reacties • Feedback

Op NeoGAF zijn logo's en concept art voor de aankomende Tomb Raider-game verschenen, die volgens het materiaal de naam Shadow of the Tom Raider draagt. Dit versterkt eerdere geruchten dat dit de naam van de nieuwe game is.

Het op het forum verschenen materiaal is afkomstig van het Amerikaanse marketingbedrijf Takeoff, dat zijn website inmiddels offline heeft gehaald. Op een cache-versie van de website is te zien dat het gaat om om een 'Shadow of the Tom Raider logo and key art exploration'. De beschrijving vermeldt dat deze 'verkenning' tot doel heeft om het merk Tom Raider zo nauwkeurig mogelijk weer te geven aan de hand van schetsen en renders.

Zoals een NeoGAF-gebruiker meldt, is een van de afbeeldingen eerder gebruikt bij de game Rise of the Tomb Raider. Dit past echter nog steeds in het concept van de verkenning. Het uitgelekte materiaal toont een aantal logo's waarin de naam van de game op verschillende manieren is weergegeven. De concepttekeningen bieden meer informatie en tonen protagonist Lara Croft in bezit van verschillende wapens, zoals een boog, een speer en een machete.

Op de achtergrond zijn gebouwen te zien, die door hun vorm en versieringen het meeste weghebben van Mayatempels in Mexico. Of dit daadwerkelijk aan aanwijzing is voor de omgeving waarin de nieuwe game zich afspeelt, is onduidelijk. Eerder waren er ook al aanwijzingen dat de game de naam Shadow of the Tomb Raider zou dragen. Daarvan was de meest opmerkelijke de ontdekking van de naam op het laptopscherm van een passagier in de metro van Montréal, eind vorig jaar.

