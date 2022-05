Maak kans om de ‘Honor new X series’ te reviewen én te winnen

Honor timmert de laatste tijd flink aan de weg. Met diverse smartphones, smartwatches en laptops krijgt het elektronicamerk steeds meer voet tussen de deur op Europese bodem, zonder op de lauweren te rusten. Binnenkort ziet de nieuwe telefoon van Honor het licht, nu nog bekend onder de mysterieuze naam Honor new X series. Tweakers Partners organiseert rondom deze gloednieuwe smartphone een testpanel en is op zoek naar vijf testers uit de Tweakers-community.

Nog niet zo lang geleden introduceerde Honor twee nieuwe wearables - de Honor Watch ES en de Honor Watch GS Pro - en nu komt het Chinese bedrijf weer met wat nieuws: de Honor new X series. Er is op dit moment nog maar weinig bekend over deze nieuwe smartphone, maar … laat het maar aan Honor over om de smartphone competitief te laten zijn in het middensegment. Wel weten we dat de telefoon een lange accuduur zal hebben dankzij de flinke batterij (5000mAh) en dat hij uitgerust zal zijn met Huawei Mobile Service. Door dit laatste krijgen gebruikers direct en snel toegang tot duizenden apps.

Petal Search en AppGallery: miljoen apps

Door het gebrek aan toegang tot de Google Play Store voor Huawei- en Honor-smartphones denken sommige gebruikers dat ze daardoor moeilijk aan apps kunnen komen, al heeft de fabrikant ondertussen een aantal eigen oplossingen ontwikkeld, waaronder Petal Search. Met deze app, die je tevens als widget kunt instellen, vind je snel je favoriete apps. Petal Search geeft je toegang tot meer dan een miljoen apps uit diverse, betrouwbare bronnen en zelfs verschillende app-winkels. Daarnaast is deze app overzichtelijk, mede door een tabblad waarin je ziet wat de populairste apps in jouw omgeving zijn.

Bovendien is er de Huawei AppGallery; de eigen appstore van Huawei waar bijna dagelijks wel een aantal apps aan worden toegevoegd. Staat jouw favoriete app hier niet bij, dan kun je Petal Search gebruiken om toch de gewenste app te downloaden en te installeren. Petal Search werkt precies zoals alle andere app-winkels (zoals de Google Play Store). Daarnaast kan Petal Search apps uit andere stores halen en haalt hij waar mogelijk apps direct bij de maker weg, bijvoorbeeld bij Facebook. Geef een trefwoord of specifieke app op in de Petal Search-zoekbalk, en hij zal snel verschijnen. Hierna hoef je enkel nog op install te drukken en de app wordt geïnstalleerd.

Handig gegevens overzetten met Phone Clone

Ook over het overzetten van content van je oude smartphone is nagedacht. Met behulp van Phone Clone kun je al je oude foto's, video's, contacten, apps en andere gegevens veilig, eenvoudig en snel overzetten naar de Honor new X series. Installeer de Phone Clone-app (beschikbaar in de AppGallery, Google Play Store en App Store) op jouw oude telefoon en selecteer ‘Oude telefoon’. Open dezelfde app op de nieuwe smartphone en selecteer ‘Nieuwe telefoon’ met vermelding van het merk telefoon waarvan je de gegevens overdraagt. Daarna is de klus geklaard.

Meedoen met het Tweakers-testpanel

Ben jij geïnteresseerd in smartphones en volg jij Honor al een tijdje op de voet? Of wil je weleens een ander merk uitproberen en lijkt het je leuk om een review te schrijven over de Honor new X series? Vul dan hieronder de poll in! Na afloop van het testpanel mogen de vijf winnaars de smartphone houden. En als je nog vragen hebt over onderwerpen die sowieso terug moeten komen in de review van de nieuwe smartphone van Honor, drop ze dan in de comments.

Wil je kans maken op de ‘Honor new X series’? Poll Ja, ik wil de 'Honor new X series' reviewen en winnen.

Nee, ik laat deze actie aan me voorbij gaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Algemene voorwaarden acties

Je Tweakers-account moet voor 19 oktober 2020 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 27 oktober 2020, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaars krijgen uiterlijk 28 oktober 2020 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars ontvangen een product van de Honor new X series.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en Honor zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

*Edit: 'niets is minder waar' is uit het artikel gehaald en de zin is herschreven.