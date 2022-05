Maak kans om de Lenovo (Smart) Tab M10 FHD Plus te reviewen én te winnen

Lenovo is met zijn (Smart) Tab M10 FHD Plus alweer aanbeland bij de tweede generatie. Lenovo koppelt een relatief lage adviesprijs aan degelijke rekenprestaties, waardoor deze Androidtablet op papier niet onder doet voor duurdere modellen van diverse concurrenten. Ben je nieuwsgierig naar de (Smart) Tab M10 FHD Plus? Geef je op voor het testpanel en maak kans op deze tablet.

Lenovo slaagde erin om de (Smart) Tab M10 FHD Plus in een slanke behuizing te gieten. Het scherm van 10,3 inch heeft dunne randen waardoor de tablet slechts 24,42×15,33×0,82 centimeter meet.

Slimme lichtgewicht

De constructie bestaat grotendeels uit metaal en kan dus wel een stootje hebben. In combinatie met een gewicht van 460 gram is de (Smart) Tab M10 FHD Plus een goede metgezel voor forenzen. Thuisgebruikers zetten de tablet met een afzonderlijk verkrijgbaar oplaadstation eenvoudig rechtop neer. Aan de hand van dit oplaadstation en Google Assistent-ondersteuning fungeert de tablet optioneel als smarthome-controller of digitale fotolijst. In dat geval heeft de productnaam 'Smart' als toevoeging.

Rekencapaciteiten

De MediaTek Helio P22T-chipset vormt het hart van de machine. Acht A53-rekenkernen draaien op een maximale klokfrequentie van 2,3GHz. De meest uitgebreide uitvoering bevat 4GB LPDDR4X-geheugen en 128GB eMMC-opslag, maar de tablet is ook met lagere specificaties verkrijgbaar. Op het gebied van draadloze connectiviteit is er een gecombineerde 11a/b/g/n/ac- en Bluetooth5.0-module aanwezig. Daarnaast zijn aan de buitenzijde een USB-C-aansluiting, microSD-kaartlezer en hoofdtelefoonpoort beschikbaar. Het ips-paneel heeft een resolutie van 1920×1200 beeldpunten, waarbij de pixeldichtheid uitkomt op 220 ppi. Tot slot heeft de accu een capaciteit van 5000mAh.

Doe mee met het Tweakers-testpanel

De (Smart) Tab M10 FHD Plus is in diverse uitvoeringen te koop, waardoor de adviesprijzen verschillen. Wil je deze prijsvriendelijke tablet graag eens aan de tand voelen? Vul onderstaande poll in en maak kans op een donkergrijze versie van de (Smart) Tab M10 FHD Plus met 4GB werkgeheugen en 64GB opslag. In totaal worden acht winnaars geselecteerd die een uitgebreide review in de Pricewatch mogen schrijven. Vier winnaars ontvangen alleen de tablet, terwijl de andere vier gelukkigen daarnaast óók het oplaadstation krijgen opgestuurd. De testpanelleden mogen de producten na afloop houden.

