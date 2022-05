KVK werkt aan developersportaal: "Meer selfservice voor klanten"

Als fullstackdeveloper werkte Coco Huissoon (31) in de afgelopen twee jaar aan verschillende projecten van KVK. Hij hield zich onder meer bezig met een applicatie voor sollicitanten, het developersportaal en applicaties die koppelen met het nieuwe UBO-register. Hierdoor maakte hij kennis met verschillende kanten van softwaredevelopment, zowel backend als frontend.

Met zijn team Peerleaders was Coco, samen met andere leden van het scrumteam, waaronder een senior developer en scrummaster, in de afgelopen maanden verantwoordelijk voor het developersportaal van KVK. Dit is het portaal waar klanten kunnen aansluiten op de api’s van KVK. “Wij hebben hier verschillende verbeteringen in aangebracht. Een daarvan is het stroomlijnen van het aanvraag- en aansluitingsproces. Maar ook zijn we met een pilot begonnen om te kijken of we het portaal, dat een aanbesteed pakket is, zelf kunnen opzetten met een betere configuratie. Ik ben een fullstackdeveloper en vind Angular fijn werken, maar in het afgelopen kwartaal ben ik voornamelijk bezig geweest met de frontendwerkzaamheden. Daardoor ben ik me in React gaan verdiepen, wat me een mooi beeld heeft gegeven van wat daar goed en tof aan is.”

Developersportaal

Het developersportaal heeft als doel om ontwikkelaars informatie te laten vinden over de werking van KVK-API’s en deze vervolgens gemakkelijk te kunnen laten aansluiten. Binnen het Peerleaders-team heeft Coco mee ontwikkeld aan een nieuw developersportaal, dat straks het huidige https://developers.kvk.nl gaat vervangen. Op dit moment zijn er twee (REST-)api’s, waarmee klanten kunnen zoeken op bij KVK geregistreerde bedrijven of een (beperkte) informatieset kunnen binnenhalen over ondernemingen. Het gaat hierbij om openbaar beschikbare data in JSON-formaat (deze informatie is immers ook beschikbaar in het uittreksel). “Het portaal zelf is gebouwd op Docker-containertechnologie. Dit biedt extra flexibiliteit, omdat een Docker-container op allerlei platformen kan landen.” En omdat KVK al een designsysteem heeft waarin grafische componenten zoals menu’s zijn opgenomen, kiest de organisatie voor een framework waarin deze componenten gemakkelijk kunnen worden hergebruikt. “Er is gekozen voor een oplossing waarin deze componenten zowel serverside als clientside kunnen worden gebruikt. Serverside-rendering biedt voordelen met betrekking tot seo (zoekmachineoptimalisatie) en clientside-rendering biedt meer flexibiliteit in het aanpassing van schermen zonder dat deze opnieuw moeten worden opgehaald door de browser.”

Het developersportaal valt binnen een bredere beweging naar meer selfservice voor klanten, waar verschillende teams bij KVK aan werken. KVK gebruikt een groot aantal technieken om de verschillende elementen te bouwen. “Koppelingen tussen de backend en de frontend praten met REST-services die de functionaliteit bieden om bijvoorbeeld klanten aan te sluiten. Verder testen we geautomatiseerd. We maken hierbij gebruik van verschillende opensourceframeworks en -technieken, zoals .Net-core, Spring Boot, Spring Webflux, Newman, JMeter, Cucumber, Selenium, Spock en JUnit.”

Omscholingstraject

Dat Coco nu met iets als frontend softwareontwikkeling bezig zou zijn, had hij enkele jaren geleden nog niet kunnen bedenken. Destijds was hij net afgestudeerd in toegepaste psychologie, een vakgebied waarin de banen op dat moment niet bepaald voor het oprapen lagen. “Ik ben daarom eens om me heen gaan kijken. Een goede vriend van mij raadde me aan het in een heel andere hoek te zoeken. Ik ben mezelf gaan verdiepen in JavaScript en ben begonnen aan een omscholingstraject, Make IT Work. Op een banenmarkt maakte ik kennis met KVK, die mijn omscholing tot developer deels heeft gesponsord, waarna ik er aan de slag ben gegaan.”

Vanwege coronamaatregelen werkt Coco nu vooral thuis in plaats van op kantoor in Utrecht. Wat hij vooral belangrijk vindt aan een werkplek? “Genoeg beeldschermen. Thuis heb ik nu 24- en 27-inch monitoren staan. De hardware die voor mij is geregeld, is krachtig genoeg om vlot te kunnen werken. In mijn geval is dat een laptop met een Intel i7-processor en 16GB ram. Qua software werk ik het liefst op Windows, dat ben ik nu eenmaal gewend. Als ide is IntelliJ bij ons redelijk standaard voor backend werk, al ben ik voor React wel tijdelijk overgestapt naar Visual Studio Code. Op zich ook een hele toffe ide, heel lichtgewicht, maar ik miste daarin de ruimte om te personaliseren. En, heel stom en simpel, de standaard shortcuts zijn een stuk fijner in IntelliJ.”

Agile scrum

Bij KVK is Coco inmiddels net begonnen in zijn derde team. “Aanvankelijk werkte ik in Woerden in een traineeteam. Daarna ben ik doorgestroomd naar Peerleaders en ging ik naar Utrecht. Anderhalve week geleden ben ik opnieuw van team geswitched, naar de All Blacks. Dit team heeft meerdere applicaties onder beheer, die veel samenwerken met het nieuwe UBO-register waarin eigenaren van ondernemingen zich als gevolg van Europese regels moeten registreren.” De teamnaam heeft overigens niks te maken met de uit het rugby ontleende term scrummen, weet Coco. “Nieuw-Zeeland was toevallig het favoriete vakantieland van de drie eerste leden in het team en het nationale rugbyteam van dat land heeft als bijnaam de All Blacks. Maar ja, we werken bij KVK wel volgens agile scrum. Daarmee ben je flexibel en doordat je vaak checkt bij stakeholders of je nog goed bezig bent, kun je als het nodig is snel van koers veranderen.”



Komt in het omgaan met verschillende stakeholders de alfa-achtergrond van Coco toch nog goed van pas? “Dat kun je wel zeggen. Neem bijvoorbeeld het developersportaal, dat verschillende lagen kent voor verschillende groepen gebruikers. Zo is er de eindklant die snel aangesloten wil worden, maar er zijn ook onze eigen collega’s die aan de achterkant klanten moeten registreren en gegevens moeten controleren. Het gesprek met die verschillende groepen maakt mijn vak als developer interessant. Werken aan software is natuurlijk de eerste prioriteit, maar dan wel door in gesprek te gaan met je stakeholders over wat zij eigenlijk precies willen. Die wensen boven tafel halen zie ik als een uitdaging.”

Terug naar backend werk

Waarin zou Coco zich nog verder willen ontwikkelen? “Bij Peerleaders heb ik van veel dingen kunnen proeven. Ik heb verschillende taken opgepakt, zowel frontend als backend, en ook ops-werkzaamheden met onder andere containerisation. We pakten op wat op ons pad kwam en dat zal ik ook deels wel blijven doen, maar ik ben ook naar de All Blacks gegaan om me verder te ontwikkelen. Daarbij wil ik graag in mijn fullstackdeveloper-rol blijven. Ik vond het frontendwerk heel interessant en het was goed om dit te leren, maar nu is het ook wel weer fijn om terug te gaan naar Java. In het afgelopen kwartaal heb ik niet veel backendwerk gedaan en het wordt tijd die kennis weer aan te scherpen. Dit is wat mij betreft ook typerend voor werken bij KVK: je krijgt hier veel ruimte om je ideale baan in te richten''.

Ben je benieuwd naar wat KVK IT’ers te bieden heeft? Kijk dan hier voor interessante IT-vacatures.