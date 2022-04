Work & Play: maak kans om de Samsung Galaxy Note20 Ultra te reviewen

De Galaxy Note-serie, ooit begonnen als phablet - een combinatie van smartphone en tablet - is inmiddels een ingeburgerd begrip in de smartphonemarkt. Met de introductie van de Galaxy Note20 Ultra richt Samsung zich op de combinatie van 'Work & Play'. Voor een Tweakers-testpanel zoeken we vijf deelnemers om dit high-end toestel te testen.

De Samsung Galaxy Note20 Ultra is een compleet toestel dat volgens de techgigant bedoeld is om overdag snel productief te zijn op het werk, en ’s avonds lekker mee te ontspannen en uitgebreid op te gamen. Samsung zet daarbij met name hoog in op gaming.

Play

Gamen op het fraaie scherm - een 6,7 inch groot amoled-scherm met een 3200x1440 qhd-resolutie en een verversingssnelheid tot 120Hz - is absoluut geen straf. Daarnaast zorgen 5g, een Wi-Fi optimizer en de snelle processor ervoor dat het downloaden en spelen van games altijd en overal door kan gaan.

De Samsung Galaxy Note20 beschikt bovendien over een speciale versie van Xbox Game Pass, een Netflix-achtige gameservice van Microsoft. Door de samenwerking tussen Microsoft en Samsung beschikt deze app over functies die niet aanwezig zijn in de Google Play Store. Denk hierbij aan het inwisselen van tokens en aan in-app-aankopen zoals skins of dlc-items. De app vinden gebruikers terug in de Galaxy Store.

Op de Galaxy Note20 Ultra kan worden gegamed met een speciale controller: de Power A MOGA XP5-X Plus. Deze is speciaal ontworpen om games via xCloud, de streamingdienst voor games van Microsoft, te spelen. Galaxy Note20 Ultra-bezitters kunnen zo triple A-titels als Gears 5, Forza Horizon 4 en (in 2021) Halo Infinite streamen en spelen op hun smartphone, zonder tussenkomst van een high-end spelcomputer.

Tijdens speelsessies hoef je je in ieder geval niet druk te maken over de batterijduur. De 4.500mAh-batterij gaat na een volledige lading een hele dag mee. En mocht hij toch leeg dreigen te raken, dan gaat opladen vliegensvlug met de meegeleverde snellader.

Work

Als zakelijk model staat de Note20 fier zijn mannetje, dankzij de krachtige Exynos 990-processor en tot en met 12GB werkgeheugen. Met de precieze S-pen maken gebruikers intuïtief aantekeningen, of ze hanteren hem in de camera-app als afstandsbediening of om een film te pauzeren. Ook fijn is dat de Galaxy Note20 en je pc naadloos samenwerken. Wat een gebruiker noteert in Samsung Notes wordt automatisch zichtbaar in OneNote op de pc. En met de draadloze DeX-connectie deel je makkelijk foto’s en video’s op een groot scherm.

Over foto’s en video’s gesproken, met het triple-camerasysteem - de primaire camera met 12 megapixels, een ultragroothoeklens en een telelens - schiet je messcherpe kiekjes. Daarnaast kun je spectaculaire pro-grade 8k-video's opnemen. Een vier keer hogere resolutie dan 4k-uhd betekent nog meer details en superscherpe opnames.

Meedoen met het Tweakers-testpanel

Ben jij altijd al een gebruiker van de Note-serie geweest, of erin geïnteresseerd, en lijkt het je leuk de Samsung Galaxy Note20 Ultra te testen? Vul dan hieronder de poll in en geef aan dat je deze smartphone graag onder handen wil nemen. Vijf winnaars mogen een uitgebreide review schrijven over de Samsung Galaxy Note20 Ultra. Na het publiceren van de review ontvangen de winnaars de Galaxy Buds+ en een PowerA MOGA XP5-X Plus bluetooth-controller.

Wil jij de Samsung Galaxy Note20 Ultra reviewen? Poll Ja, ik wil de Samsung Galaxy Note20 Ultra reviewen.

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Het kan natuurlijk gebeuren dat je niet wordt uitgekozen om de Samsung Galaxy Note20 Ultra te testen of dat je deze actie aan je voorbij laat gaan. Wat zou jij dan toch graag teruglezen in de user-reviews van de Tweakers-communityleden? Wat zijn volgens jou vragen die absoluut in een test van de Galaxy Note20 Ultra moeten worden beantwoord? Laat het ons weten in de comments onder dit artikel.

Algemene voorwaarden acties

Je Tweakers-account moet voor 15 september 2020 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 23 september 2020, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaars krijgen uiterlijk 24 september 2020 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst de producten te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Na de testperiode gaan de Samsung Galaxy Note20 Ultra-toestellen weer retour naar Tweakers.

Winnaars ontvangen de Galaxy Buds+ en een PowerA MOGA XP5-X Plus bluetooth-controller.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers & Samsung zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.