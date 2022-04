Digitale Meet-up Smarthome: “Slimme camera herkent emoties”

De leefomgeving wordt steeds slimmer. Geen onderdeel van je interieur ontkomt meer aan het predicaat ‘smart’. Het bedrijf Imou speelt hier handig op in en richt zich op de beveiliging van de woning. De wensen van de consument gaan ook op dit gebied steeds verder, ziet Shayan Ghavam van Imou: “Mensen verwachten dat producten slimmer worden. Dat ze datgene doen wat ervan wordt verwacht.”

Shayan werkt voor het bedrijf Imou, het consumentenmerk van Dahua Technology, en verzorgt tijdens de digitale meet-up op 30 september een talk over smarthome. Imou ontwikkelt smarthome-beveiligingsproducten zoals slimme camera’s, sensoren en behulpzame deurbellen die helpen datgene te beschermen wat dierbaar is. Tijdens de talk richt Shayan zich op de technieken en features van de producten, gaat hij in op compatibiliteit en werpt hij een blik op de toekomst.

Ai-detectie

Camera’s met ai-gebaseerde detectie maken al moeiteloos onderscheid tussen mens en dier. Maar daar blijft het niet bij. “We werken met een database en doordat de door sensoren verzamelde data in een database worden opgeslagen, leert de camera op basis van die data beter onderscheid te maken tussen personen, objecten of kleuren. Gezichtsherkenning heeft bijvoorbeeld de toekomst: waarbij een camera kan inschatten wat de gemoedstoestand van iemand is. Als er bijvoorbeeld boze mensen in een winkel staan, kan de beveiliging dit checken en ingrijpen wanneer nodig. De eigenaar van de winkel moet dan wel duidelijk aankondigen dat er gefilmd wordt. De beelden worden op zijn eigen account opgeslagen.”

Maar zover is het nog niet. Met een foutmarge van 5 procent is de software nog toe aan verbetering. “Er komen incidenteel verkeerde meldingen binnen. Als voorbeeld dat de camera een grote hond voor een persoon aanziet.” Dat laatste komt doordat het systeem vooral kijkt naar de lengte van een persoon om een bepaling te maken. Er wordt continu doorontwikkeld en het idee is dat de camera straks niet alleen naar de grootte, maar ook naar de vorm kijkt. Zo verwart het apparaat een kruipend persoon straks niet meer met een dier.

Compatibiliteit

De producten van Imou moeten simpel zijn, zo luidt de filosofie van het bedrijf. De consument moet snel door hebben hoe het werkt en daarvoor hanteert Imou een simpele constructie waarbij het de software SoftAP gebruikt. “De camera zendt zelf een wifi-signaal uit. De gebruiker scant de qr-code van de camera, de camera verbindt met het apparaat van de gebruiker en vervolgens met de router, waarna ze met elkaar zijn verbonden.”

Om alle slimme apparaten in huis te koppelen is Imou compatibel met zowel Google Assistant als Amazons Alexa. Zo kun je bijvoorbeeld je Imou-deurbel of -ip-camera ook gewoon bekijken in Google Nest Hub. Verder zijn de Imou-apparaten Onvif-compatible. Onvif is een protocol waarmee veel netwerk-videorecorders en nas-systemen werken. Dat betekent dat de Imou-camera’s ook kunnen opnemen op bijvoorbeeld een nas-systeem van Synology. Wel is het uniek dat Imou’s ‘flagship’ voor binnencamera’s, de Imou Ranger IQ, behalve via wifi ook op 433MHz communiceert. Daardoor kun je er direct de Imou- motiondetector of -deursensor aan koppelen.

Privacy

Smarthome en beveiliging roepen al snel vragen over privacy op. Onbedoeld gefilmd worden, daar zit niemand op te wachten. Wat dat betreft staan de eigenaren van de beveiligingscamera’s in hun recht. “Het huis is hun terrein, dus valt het onder het eigen recht. De eigenaar bepaalt zelf wat hij of zij opneemt. Dat is anders voor een winkeleigenaar, die moet aankondigen dat er wordt gefilmd.” Niet iedereen vindt het prettig als er altijd iemand meekijkt. Vooral binnenshuis niet. Daarom hebben sommige producten van Imou de ‘privacy-stand’. Wanneer je de ‘privacy-stand’ activeert, verdwijnt de cameralens in de behuizing en wordt er niet langer opgenomen. Imou-producten voldoen overigens allemaal aan de gdpr-wetgeving.

Security

Niet alleen privacy roept vragen op, maar ook security. Tegenwoordig is een hacker met twee drukken op de knop binnen in veel onbeveiligde systemen, maar dat geldt niet voor de camera’s van Imou. “Het encryptieniveau van de camera’s is gelijk aan dat van de financiële wereld. De camera is alleen toegankelijk voor accounts die daar een autorisatie voor hebben. Zelfs als je iemands router hackt, kun je nog steeds niet bij de camera, want dan stuit je op het access point.” Daarbij krijgt de eigenaar een melding als iemand met een onbekend apparaat inlogt. Ook zijn mensen zich meer bewust van de veiligheidsrisico’s. “Tegenwoordig zijn mensen digitaal goed opgevoed en weten ze dat ze hun accountgegevens veilig moeten bewaren. Dan heb je het ook wel over de eenvoudigste manier om te worden gehackt. Daarom kun je bij onze producten geen simpel wachtwoord instellen.”

Toekomstvisie

De leefomgeving van mensen wordt steeds slimmer en dat is ook precies wat veel consumenten willen. “In de nabije toekomst is het mogelijk dat een camera bij gezichtsherkenning op de privacy-stand gaat. Wanneer je thuis komt, herkent je camera je en stopt hij met filmen. Zo kan het ook gebeuren dat de bewegingssensor afgaat omdat er een deur opengaat, de camera naar de beweging toedraait en een nauwkeurige melding kan geven van wat hij ziet.” Imou is zeker niet het enige merk dat deze techniek aanbiedt. Shayan vertelt in zijn talk hoe zijn bedrijf zich onderscheidt in deze snel innoverende markt, welke technieken het gebruikt en hoe het in de toekomst het verschil kan maken.

