Technologiefestival TNW2020 volledig online op 1 & 2 oktober

TNW (The Next Web) is een begrip in de techwereld én de evenementenbranche maar het bedrijf ontkomt niet aan de gevolgen van de corona-epidemie. Voor de 15e editie van TNW is een uitgebreid tweedaags online event ontwikkeld waarin de rol van technologie en de impact op de toekomst centraal staat.

Na eerder dit jaar succesvol online de TNW Tech Couch Conferences te hebben georganiseerd, zal het vlaggenschipevenement van TNW eveneens volledig digitaal plaatsvinden. Het bekende technologiefestival dit jaar op 1 & 2 oktober georganiseerd als een tweedaags online evenement.

De organisatie stelt dat men dankzij de expertise van Financial Times - De Britse zakenkrant nam in 2019 een meerderheidsbelang in het Nederlandse mediabedrijf - een internationale line-up van sprekers aanbiedt om u tegen te zeggen. Deze moet voor een memorabele digitale ervaring in de huiskamers van deelnemers gaan zorgen.

Toonaangevende sprekers

De vorm mag anders zijn, TNW belooft online dezelfde hoge productiewaarden en ongeëvenaarde energie waarmee het event bekend is geworden. Het kloppend hart van TNW2020 blijven de inspirerende talks van voorlopers in nieuwe media, bestselling auteurs, futurologen, ondernemers en techneuten. En dat zijn zeker niet de minste.

Wat te denken van Tony Jebara; hoofd machine learning én vice president engineering bij Spotify. Voorheen was Jebara directeur machine learning bij Netflix waar hij verbeteringen aan de personalisering algoritmes realiseerde. Hij is daarnaast hoogleraar (met verlof) aan de Columbia University en heeft honderden wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Tony Jebara is gepromoveerd bij MIT.

Of Rebecca Roth; social media-specialist & imaging coördinator bij NASA. Rebecca studeerde documentairefotografie aan het Rochester Institute of Technology (RIT) voordat ze bijna 8 jaar geleden bij NASA begon. In het begin van haar carrière werkte Rebecca als fotojournalist en fotoredacteur voor kranten, waaronder USA Weekend en National Geographic’s televisie- en filmafdeling. Rebecca startte NASA's eerste Instagram-account hetgeen waarmee zij en haar team in 2014 een Shorty Award wonnen in de categorie 'overheid'.

Hieronder enkele van de andere 125 (!) sprekers die tot nu toe zijn aangekondigd

Lara Sweet, Chief People Officer, Snap

Nick Clegg, VP Global Affairs en Communications, Facebook

Purna Virji, Senior Manager Global Engagement, Microsoft

Shimona Mehta, Head of EMEA, Shopify

Joshua To, Design Director, Google

Tamar Yehoshua, Chief Product Officer, Slack

Sarah Friar, CEO, Nextdoor

12 verschillende thema’s

De TNW2020 content zal worden verspreid over 12 verschillende tracks: van AI tot design, ecommerce, duurzaamheid, branding, neural en transport.

Kunstmatige intelligentie, big data en machine learning zullen de e commerce, gezondheidszorg en alles daarbuiten radicaal gaan veranderen. Het domein Neural onderzoekt de opwindende mogelijkheden hiervan en kijkt hoe veiligheid en privacy te waarborgen zijn op weg naar een AI-geïntegreerde toekomst.

Op het Impact podium komen de grootste namen uit de tech samen voor inspirerende gesprekken over de toekomst van technologie. Op zoek naar motivatie, inspiratie en tot nadenken stemmende ideeën? Dan ben je hier aan het juiste adres.

Naast de internationale line-up van sprekers en de hoge kwaliteit content moeten digitale netwerk ervaringen, virtuele beursstands, demo presentaties en workshops deelnemers gedurende beide dagen aan het beeld gekluisterd houden.

Boek early bird tickets met fikse kortingen en vele extra’s

TNW2020-tickets zijn nu beschikbaar voor iedere type bezoeker. Of je nu geïnteresseerd bent in specifieke sprekers, zakelijke ontmoetingen gaat inplannen of met toonaangevende CEO’s wilt netwerken… er is voor iedere online bezoeker wat wils. Met early bird registration scoor je de beste tarieven. Zo zijn er gratis Knowledge passes en flink goedkopere Business passes. Die laatste zijn speciaal voor Tweakers-leden maar liefst 80% goedkoper verkrijgbaar, waardoor ze geen 299 euro - maar 72,36 euro kosten.

Daarnaast zijn er kortingen voor premium tickets beschikbaar. Deze geven deelnemers toegang tot extra perks zoals netwerkmogelijkheden, toegang tot alle post-event keynotes én premium sessies. Meer informatie over tickets en prijzen vind je hier en hier.