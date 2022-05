Interessante keynotes en partnertalks op Tweakers Digital Meet-up over smarthome

Woensdagavond 30 september staat de eerste Tweakers Digital Meet-up over smarthome op de agenda. Aan de hand van keynotes, partnertalks en online demonstraties kun je kennismaken met de laatste ontwikkelingen op het gebied van slimme hardware en software. Bekijk het gevarieerde programma en bemachtig nu een gratis ticket.

Wie smarthometoepassingen interessant vindt, mag deze eerste Digital Meet-up van Tweakers niet missen. De ontwikkelingen rond slimme technologie in en rondom het huis gaan namelijk razendsnel. In dat kader passeren de nieuwste hardware en software deze avond de revue. Bovendien delen twee sprekers hun kennis over de verregaande mogelijkheden en valkuilen van een slim huishouden.

Twee plenaire sessies

Met het bord op schoot kijken deelnemers eerst naar een keynote van Femme Taken. De oprichter van Tweakers bezit ongetwijfeld het slimste huis van de Achterhoek. Sinds de aanschaf van de traditionele boerderij in 2007 voorziet hij het monumentale pand voortdurend van verse smarthome- en domoticatoepassingen. Kortom, deze ervaringsdeskundige heeft van zijn werk zijn hobby gemaakt. Femme Taken vertelt in deze keynote over zijn persoonlijke ervaringen bij het samenstellen van een smarthome.

Voor de tweede keynote creëren we een livestream met Paulus Schoutsen. Hij is oprichter van het softwareplatform Home Assistant en smarthomebesturing kent voor hem geen geheimen meer. Privacy is vanwege alle gekoppelde hardware en software altijd een heikel punt bij de aanleg van smarthome-toepassingen. Staan we niet te veel persoonlijke data af aan producenten van slimme producten? In zijn talk ‘De data van je slimme huis, waar gaat het heen?’ gaat Paulus Schoutsen dieper op deze kwestie in.

Partnertalks

Vijf smarthome-producenten delen tijdens de Digital Meet-up hun kennis en ervaring op het gebied van smarthome. Zo bespreekt Shayan Ghavam van Imou welke techniek er achter slimme camera’s, sensoren en deurbellen schuilgaat, terwijl Robert van der Straten van IKEA vertelt hoe de meubelgigant tegen smarthome-ontwikkelingen aankijkt. Verder gaat Emile Nijssen van Homey dieper in op de techniek achter huisautomatisering, en Eric van Uden geeft namens FRITZ! een korte presentatie over de actuele ontwikkelingen en toekomst van netwerktechnologie. Tot slot legt Dennis de Vroe van Yale uit hoe de techniek achter digitale huisbeveiliging in elkaar steekt.

Interactieve Meet-up met EventInsight

Tijdens deze eerste Digital Meet-up is er volop ruimte voor interactiviteit. Het gebruikte platform EventInsight biedt hiervoor namelijk diverse mogelijkheden. Maak tijdens de pauze een rondje langs alle digitale stands van de partners en volg interessante demo’s. Stel de fabrikanten desgewenst vragen via de chat. Fans van Chatroulette betreden vrijblijvend de netwerkcarrousel. Ontmoet willekeurig andere deelnemers of wellicht een Tweakers-collega, en maak een praatje. Tot slot is Tweakers-hoofdredacteur Wout Funnekotter de hele avond in de digitale lobby aanwezig. Als host beantwoordt hij vragen van deelnemers.

Programma

Aanmelden

Vind je smarthometoepassingen interessant en volg je vanuit je eigen (bureau)stoel graag de laatste trends op het gebied van een slim huishouden? Meld je dan gratis aan voor deze Tweakers Digital Meet-up. Na registratie ontvang je van ons op dinsdag 29 september een e-mail vanuit @eventinsight (check ook je spambox) met een inlogcode en link die je kunt gebruiken op 30 september. EventInsight is onze leverancier waarmee wij de eerste Tweakers Digital Meet-up organiseren. Dit platform maakt het mogelijk om een fysiek event online te organiseren. Heb je nog specifieke vragen over het platform dat we gaan gebruiken, dan verwijzen we je graag naar de Q&A over EventInsight op Tweakers.

Vragen?

Heb je vragen voorafgaand aan de meet-up of wil je na de meet-up nog napraten? We beantwoorden al je vragen heel graag in dit forumtopic.