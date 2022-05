Digital Meet-up Smarthome: Wi-Fi 6 & de toekomst van netwerktechnologie

Eric van Uden, country manager AVM/FRITZ! in Nederland, is een van de sprekers tijdens de Digital Tweakers Meet-up Smarthome. Van Uden geeft tijdens zijn talk zijn visie op de huidige ontwikkelingen rondom thuisnetwerken en Wi-Fi 6, en hij werpt een blik op de spannende toekomst van netwerktechnologie.

Tijdens Tweakers’ bijzondere digitale evenement op woensdag 30 september worden online bezoekers uitgebreid geïnformeerd over alle laatste ontwikkelingen, bespreken we de nieuwste hardware en software en delen diverse sprekers hun kennis en ervaring op het gebied van smarthome. Eric van Uden zal namens AVM zijn visie, kennis en inzichten delen met het publiek, zodat iedereen na afloop helemaal up-to-date is over de veranderingen die op stapel staan op het gebied van thuisnetwerken en draadloos internet in combinatie met smarthome en vrije routerkeuze.

De FRITZ!Box 7590

De naam AVM/FRITZ! zal geen onbekende zijn voor de gemiddelde Tweakers-bezoeker. AVM is een grote speler op het gebied van routermodems en technologie voor thuisnetwerken. Met de FRITZ!-familie is AVM in Duitsland en de rest van Europa dan ook een toonaangevende fabrikant van breedband-eindapparaten voor DSL, kabel, LTE en glasvezel. De smarthome-producten van AVM, die met de standaarden Wi-Fi, DECT en Powerline werken, zorgen naar eigen zeggen van de fabrikant voor een intelligent en veilig thuisnetwerk.

Met het succesmodel FRITZ!Box 7590, de FRITZ!Box 7583 (voor de gebundelde VDSL-lijn) en het FRITZ!Box 7530-instapmodel heeft AVM voor ieder type gebruiker wat wils. De zaken gaan goed, juist in de coronatijd, doordat werknemers opeens massaal zijn gaan thuiswerken en thuis een beter draadloos internet willen realiseren.

Sneller en veiliger

AVM zit echter niet stil en probeert zijn bestaande producten te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst. Van Uden: “Wij hebben recent onze nieuwe FRITZ!OS 7.20 uitgerold, onder andere bedoeld voor apparaten met Wi-Fi 6-ondersteuning. Hij is beschikbaar voor al onze routers en repeaters. FRITZ!OS 7.20 heeft betere beveiliging en de firmware maakt het op sommige routers ook mogelijk de door Wi-Fi 6 gebruikte 160MHz-band te gebruiken. Ondersteuning in de nieuwe firmware voor DNS-over-TLS is standaard aanwezig, zodat DNS-queries worden versleuteld, en de snelheid van VPN-verbindingen wordt bijna verdrievoudigd. Feitelijk worden de verbindingen veiliger en sneller doordat we efficiënter gebruikmaken van de aanwezige chipsets.”

Glasvezel en 5G

Niemand kan de toekomst voorspellen, maar Van Uden heeft wel een idee over wat we de komende jaren mogen verwachten. “We zien een duidelijk stijgende lijn in glasvezelafname. De glasvezelrouters zijn met de huidige technieken ook in staat om modulair te zijn, waardoor ze zijn gericht op toekomstige technieken zoals het eerdergenoemde Wi-Fi 6. Sowieso worden de routers steeds beter, met snellere poorten.”

Over de dominantie en kracht van 5G is Van Uden nog niet zo zeker: “5G is een techniek die vooral is gericht op een snellere datadoorvoer tussen portable devices onderling en tussen personen en devices on the go. Daar liggen heel veel mogelijkheden. Ik zie 5G echter niet zo snel een glasvezelaansluiting of docsis-routermodem thuis vervangen.”

Stroomgrids thuis

Als het om slimme thuistoepassingen in combinatie met de producten van AVM gaat, denkt Van Uden vooral dat energie en stroom heel belangrijke factoren worden. “Ik verwacht meer interactie tussen de slimme energiemeter thuis en de rest van het witgoed, in combinatie met het aanbod van stroom. Als je zonnepanelen op je dak hebt liggen die veel energie hebben opgewekt, kun je die gebruiken om je energierekening te verlagen of de stroom terug te verkopen. Maar je kunt die energie ook op gezette tijden inzetten, om tijdens pieken stroomverslindende apparaten te laten draaien. Via slimme sensoren en intelligente oplossingen die allemaal via onze routermodems zijn in te regelen, verwacht ik de komende jaren op dat vlak heel veel onontgonnen mogelijkheden.”

Tijdens zijn talk zal Van Uden verder ingaan op de evolutie van bestaande en nieuwe producten. Daarnaast zal hij de thema’s ‘routervrijheid’ en ‘smarthome’ verder toelichten. Uiteraard is er ruimte om vragen te stellen en met Van Uden in discussie te gaan.

