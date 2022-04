Meet-up Smarthome: “De binnenkant is van Sonos, de buitenkant van IKEA”

Niet alleen vanuit de tech-hoek komen smarthome-producten op de markt, ook meubelgiganten ontdekken deze markt. Zoals IKEA. Het streven van dit bedrijf is om de thuissituatie zo makkelijk en functioneel mogelijk te maken. En dat doet het op de van IKEA welbekende manier, waarbij design, functie, duurzaamheid, kwaliteit en een lage prijs leidend zijn voor het ontwerp.

“De hoofdmodus wordt nog steeds gevormd door de Billy en de PAX”, vertelt Robert van der Straten, business leader Home Smart bij IKEA Nederland. “Maar de Home Smart-productlijn is een aanvulling op onze meubels en woonaccessoires.” Tijdens de digitale meet-up op 30 september licht het meubelbedrijf toe hoe het tegen de wereld van smarthome aankijkt. Voor IKEA is technologie ondergeschikt aan het leven van de mensen. “Daarom noemen we het Home Smart, omdat het leven thuis bij ons voor gaat.” De productlijn bestaat uit slimme verlichting, rolgordijnen en speakers.

Less is more

Al acht jaar richt IKEA zich op smarthome-producten. Inmiddels heeft Home Smart een eigen afdeling gekregen waarin het bedrijf de producten verder doorontwikkelt. Maar IKEA gelooft niet dat zijn producten te veel functies moeten hebben. Dat is een van de redenen waarom ze geen sensoren, zoals camera’s of microfoons, hebben. “We vinden dat er geen onnodige extra dingen in onze producten moeten worden gestopt”, aldus Van der Straten. “Zo kunnen we de prijs laag houden en Home Smart toegankelijker maken om ook nieuwe geïnteresseerden kennis te laten maken met de voordelen van een slim huis.” Daar staat IKEA om bekend. De meubels van IKEA zijn voor iedereen toegankelijk en die lijn trekt het bedrijf door naar de smarthome-producten. “Het is de prijs die ons onderscheidt van onze concurrenten. We zijn laagdrempelig. We hebben onlangs nog de Trådfri-verbindingshub in prijs verlaagd, van €32,95 naar €24,95.”

Uitstapje

Tegenwoordig werkt het Zweedse bedrijf ook graag samen met partners. Dat was voorheen wel anders. “In het verleden hebben we weleens dingen geprobeerd. Zo hebben we ook televisies verkocht die we zelf ontwikkelden. Dat was een leuke pilot, maar achteraf gezien was het niet succesvol. Je moet het goed doen of niet doen.” Dat is waarom IKEA bij de speakers koos voor samenwerking met Sonos. Dit is de marktleider van Europa, voor de meubelgigant een goede reden om ermee in zee te gaan. “Je wil de expertise hebben, daar hebben we in het verleden van geleerd. Met als resultaat dat de binnenkant van Sonos is en de buitenkant van IKEA.”

Compatibel

IKEA is onderdeel van de Zigbee-alliance. “De technologie gebruiken we voor het ecosysteem, en dat gaat via de hub. Deze sluit je met een ethernetkabel aan op je router. Met de router kun je via wifi communiceren met een Alexa van Amazon, de Apple HomeKit, of Google Assistant.” De hub fungeert als bridge en heeft zelf geen wifi, dat gaat via de router. “De verbindingshub van IKEA houdt de gegevens van klanten binnenshuis. Pas zodra je met andere partners integreert, worden je gegevens beschikbaar voor anderen.” Daarom moet je om security-redenen als gebruiker eerst de voorwaarden accepteren; daarna volgt de koppeling met partners.



De bediening van de apparaten werkt heel eenvoudig. Er is een afstandsbediening, en de gebruiker kan de gratis IKEA Home Smart-app uit de Playstore downloaden. Voor de koppeling met de app houdt de gebruiker de telefoon naast de hub. In de app selecteert de gebruiker welke apparaten hij wil koppelen. Het gebruiksgemak is zo groot dat IKEA er zelden vragen over krijgt: “Het wijst zich zichzelf.” In de app kunnen meerdere personen een account krijgen. Onderop de verbindingshub zit een code die de gebruiker nodig heeft om toegang tot het netwerk te krijgen. “Dit is hetzelfde als wanneer vrienden je wifi-code willen weten. Zo kunnen verschillende gezinsleden toegang tot het eigen thuissysteem geven.” Het ook mogelijk om scènes in te stellen. “Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de rolgordijnen omhoog gaan als de zon opkomt, en dan gaan ook de lichten en de muziek aan.”

Connected Home

De smarthome-producten van IKEA zijn eigenlijk nooit af. Er komt een heel nieuw project aan, het CHIP project: connected home over IP. “Dat wordt als opvolger van Zigbee de nieuwe communicatie. Hiermee wordt het nog makkelijker om producten te koppelen en een groot netwerk te maken. Dat is waar gebruikers de voorkeur aan geven, daarom hebben we hiervoor gekozen. Het is een toegevoegde waarde als je zo’n netwerk, een ecosysteem, kunt bouwen.” Hiervoor wordt samengewerkt met Amazon, Apple, Google en Zigbee. In december 2019 is IKEA toegetreden tot de raad van het bestuur van de Zigbee-alliantie. Het CHIP-project wordt in 2021 gelanceerd. Het is in samenwerking met de andere partners opensource, en te volgen via Github.

IKEA is van origine een meubelbedrijf, maar in samenwerking met partners betreedt het stukje bij beetje de wereld van de technologie. De kennis komt van de partner, het design van IKEA. Daarbij moet het een toevoeging op de leefomgeving zijn: functioneel, betaalbaar en toegankelijk voor de consument. Tijdens de Meet-up Smarthome zal IKEA uitleggen welke overwegingen het hierbij heeft gemaakt, waarom de keuze is gemaakt voor bepaalde partners en hoe het precies zit met privacy en security. Ook blikt Van der Straten vooruit naar de toekomst. Niet alleen hijzelf komt aan het woord; Polo Welschen, product specialist Slimme Integraties van IKEA Zweden, belt in. “Daardoor krijg je als bezoekers de mogelijkheid om vragen te stellen. In Zweden zit onze R&D, daar wordt alles bedacht en getest.”

