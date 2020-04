Maak kans om de HUAWEI P40 Pro te reviewen én te winnen

Huawei onthulde vorige week zijn nieuwe P40 Series-smartphones. De nadruk bij de drie nieuwe modellen van het Chinese telefoonmerk ligt sterk op de verbeterde camera’s en fotografiemogelijkheden. Hebben we hier met de beste smartphonecamera’s op de markt te maken? Wij zoeken acht deelnemers voor een Tweakers Testpanel die dat met behulp van de HUAWEI P40 Pro voor ons gaan uitzoeken; vier uit Nederland en vier uit België.

Ondanks deze onzekere en rare tijden is het goed om af en toe wat verstrooiing te zoeken. De een zoekt dat in games of een serie, een ander in het stoeien met nieuwe techniek. Daarom zijn we blij dat we juist in deze tijd samen met Huawei een leuke actie hebben opgezet.

Er liggen maar liefst acht gloednieuwe P40 Pro-toestellen klaar om door jullie onder handen te worden genomen, waarna die gebruikerservaringen in een review kunnen worden opgeschreven. Daarbij zijn we vooral benieuwd hoe de cameraverbeteringen bevallen en hoe de smartphone zonder Google-apps wordt ervaren. Hoe werkt Huawei Music in de praktijk? En zal deze smartphone daadwerkelijk minder vingerafdrukken op zijn glanzende oppervlakte tonen, zoals tijdens de livestream werd beloofd?

Veel camera’s en fotografie-vernuft

De HUAWEI P40 Pro draait op een Kirin 990-soc, heeft een 6,58"-oledscherm met een 90Hz-refreshrate en 2640 x 1200 pixels. De smartphone is uitgerust met een 50-megapixelhoofdcamera, een 40-megapixel ultrawide-camera, een 12-megapixel-telefotocamera in combinatie met een 3D Depth-sensingcamera, en een 32-megapixelselfiecamera. Slimme AI-software zorgt onder meer voor het wissen van reflecties en toevallige passanten die niet in beeld horen, zodat jij altijd de foto maakt die je in gedachten had.

Meedoen met het Tweakers Testpanel

Lijkt het je leuk om een review te schrijven over deze nieuwe smartphone? Vul dan hieronder de poll in en geef aan dat je de HUAWEI P40 Pro wil testen. Uit alle inzenders selecteren we willekeurig acht winnaars; vier Belgische tweakers en vier Nederlandse. Mocht jij tot de gelukkigen behoren, dan vragen we je jezelf te registreren via de Huawei-community en dien je een review van je bevindingen te plaatsen op Tweakers en in de community-omgeving van Huawei. Na afloop ben jij de gelukkige eigenaar van de P40 Pro.

Stel dat je niet wordt uitgekozen om de P40 Pro te testen of dat je deze actie aan je voorbij laat gaan … Wat zou jij dan toch graag teruglezen in de user-reviews van de Tweakers-communityleden? En wat zijn vragen die hoe dan ook in een test van de P40 Series moeten worden beantwoord? Laat het ons weten in de comments onder dit artikel.

Wil jij mee doen met het testpanel? Vul dan onderstaande poll in: Poll Ja, ik wil de HUAWEI P40 testen en reviewen.

Nee, ik laat deze actie aan mij voorbijgaan

Algemene voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 31 maart 2020 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot en met 06 april 09:00 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

De acht winnaars krijgen uiterlijk 06 april 2020 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

De acht winnaars zijn bereid en beschikbaar om het product in de twee weken na ontvangst te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch en in de community-omgeving van Huawei.

De acht winnaars zijn bereid zich te registreren via de Huawei-community alvorens zij beginnen met testen.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers en Huawei zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.