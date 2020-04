Achter de schermen - Wat gebeurt er op de redactie?

Iedereen werkt thuis

Hebben we eindelijk een schitterend nieuw pand betrokken na onze verhuizing, gaan we er nauwelijks heen! Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zit vrijwel iedereen thuis te werken om zo de verspreiding van het virus tegen te gaan.

De redactievloer, deze dagen leeg

Waar veel bedrijven nauwelijks voorbereid waren op deze nieuwe situatie, vergt dat van de Tweakers-redactie relatief minimale aanpassingen. Sterker nog: veel mensen, waaronder alle nieuwsredacteuren, werkten al een dag in de week thuis en alle tools waren er dus al om thuis aan de slag te gaan.

Maar dat betekent niet dat alles vlekkeloos gaat. Want hoe kun je een mooie Galaxy S20-review maken met video erbij als de redacteur en de videoredacteur niet in één ruimte zijn? Dan ga je hardware rondsturen natuurlijk en dat hebben we dus ook gedaan om de desbetreffende review tot stand te brengen.

Hetzelfde geldt voor voice-overs, zoals die van de Half Life: Alyx-review. Niet iedereen heeft een microfoon thuis staan en dus kregen diverse redacteuren een pakketje met daarin een usb-microfoon, een Audio Technica AT2020. Die komt natuurlijk ook van pas bij de opnames van de podcast, die deze weken gewoon doorgaan. Ook andere hardware die we nodig hebben voor reviews, zoals camera's, colorimeters en stroommeters, komen langzaamaan bij diverse redacteuren thuis te staan.

Natuurlijk blijven we ook in contact. Als we met elkaar overleggen, doen we dat via Hangouts Meet, geïntegreerd in de G Suite van Google. Dat gebeurt dan met audio en, wie dat wil, video. Het gebruik van Slack is volgens de statistieken in de afgelopen weken ook omhooggeschoten.

Overleg met een deel van de redactie

Iets andere verhalen

Door de uitbraak van het coronavirus zijn er in de afgelopen weken iets andere verhalen verschenen dan normaal. Zo hadden we voor het eerst een Best Buy Guide voor monitoren en een verhaal met ervaringen over thuiswerken, maar we hebben ook aandacht voor bijvoorbeeld de gevolgen op het gebied van privacymaatregelen.

En er komt nog meer aan. Zo zit er een round-up van webcams aan te komen bijvoorbeeld. Maar we maken natuurlijk ook nog verhalen die niets met dat vermaledijde virus te maken hebben. Zo komen er verhalen aan over desktopmodi van telefoons, reviews van games en smartphones, en nog veel meer.

De verhuizing

Je zou het haast vergeten, maar Tweakers is begin deze maand verhuisd naar het INIT-pand van DPG Media. Na het vorige Achter de Schermen-artikel merkten veel bezoekers op dat het er een beetje donker uitzag.

Dat bleek niet eens de enige of grootste klacht. Zo is de ruimte die de redactie deelt met onder meer de dev-afdeling heel knus, maar is de luchtvochtigheid aan de lage kant. In de anderhalve week dat we er hebben kunnen werken, hebben we vermoedelijk mede daarom een aantal luchtvochtigheidsmeters bij mensen op het bureau gesignaleerd. Ook lijkt het zuurstofgehalte voor sommigen wat aan de lage kant. Gelukkig zijn er oplossingen voor het tekort aan licht, lucht en vocht in aantocht en met de huidige situatie is er ook alle rust op de redactievloer om die werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Elke verhuizing brengt problemen met zich mee, maar ook nieuwe mogelijkheden. Het gebouw bevat veel meer ruimtes om even te overleggen of om mooie foto's van producten te maken. Ook is de omgeving rond het gebouw een stuk levendiger, waarbij diverse redactieleden de weg al hadden gevonden naar een bakker en een visboer om wat lekkere lunchbroodjes te kunnen scoren. En voor de vele redactieleden die met het openbaar vervoer komen, is het ook een verbetering: de tram van Amsterdam Centraal naar INIT gaat veel vaker dan het pontje naar de NDSM-werf van het oude hoofdkantoor en je bent bovendien sneller op de plek van bestemming.

Pand in Amsterdam-Noord, tien jaar lang de thuishaven van Tweakers op de NDSM-werf. Snif.

In andere media

Een van de dingen waar we altijd aandacht voor hebben, zijn koeien. Nee, niet die melkgevende, vriendelijke dieren in de wei, maar onze eigen Dutch Power Cows. Die begonnen weer met een stampede en daarbij kozen ze ervoor om met de computerkracht onderzoek naar het coronavirus te steunen.

Nu is dat natuurlijk al leuk, maar vervolgens ging de telefoon: RTL Nieuws nam contact op voor een item over de steun van de DPC aan het onderzoek naar het coronavirus. En dus zou het zomaar kunnen dat je nietsvermoedend je tv aanzette om vervolgens collega Olaf van Miltenburg of Dutch Power Cow Suicyder te zien.

Het gebeurt vaker dat redactieleden in andere media verschijnen. Vooral op de radio heb je geregeld kans om een Tweakers-redacteur te horen over een of ander techonderwerp, maar zo eens in de zoveel tijd komen ook tv-programma's langs om items te draaien over iets dat met tech te maken heeft.