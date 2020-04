Actief met Azure IoT: van data naar biertaps en smart lights

Met Azure IoT verovert Microsoft in rap tempo de enterprise-IoT-markt. Tegelijkertijd is het een veelzijdig platform waarmee Microsoft stappen zet in de wereld van opensource(!) en dat een groot aantal technologieën ondersteunt. Hoe handig dit is, bleek tijdens het Schuberg Philis meet-up-dinner.

Als bedrijf dat aan verschillende grote IoT-trajecten werkt (bijvoorbeeld in de fabrieken van Heineken) was Schuberg Philis een logische gastheer voor deze sessie. Zeker als het gaat om industriële IoT gaat er veel kennis schuil in het bedrijf. Dit bleek onlangs bijvoorbeeld al met de ontwikkeling van een ‘IoT Edge Kit’: een set devices die veilig gebruikt kunnen worden voor datacollectie, zonder in te leveren op security. Het leuke van Azure IoT is dat je er gewoon mee aan de slag kunt, welke programmeertaal je ook machtig bent. Met Azure Functions hoef je je geen zorgen te maken over de infrastructuur voor je applicatie. “Azure Functions is eigenlijk de ducttape van Azure in de cloud”, stelde Sander van de Velde, Azure MVP, tijdens het event. “Of je nu liever programmeert in C#, Powershell of Python: kies de taal van jouw keuze en draai het in de cloud op Azure.”

Het is een van de voordelen die Van de Velde, platformarchitect voor Atos en Microsoft MVP, noemde tijdens het evenement bij Schuberg Philis op Schiphol-Rijk. Ruim tachtig tweakers waren aanwezig bij de IoT-workshop, het diner en de aansluitende presentatie. Onder hen waren developers en engineers die beroepshalve met Azure en/of IoT hebben te maken of hier juist meer over willen leren. In een uitdagende sessie sloten zij onder leiding van Eelco de Boer en Marcel Bezemer van Schuberg Philis een Heineken-biertap aan op een slimme lamp die voor elk getapt biertje een lichtsignaal af moest geven. Door dit zelf helemaal in te richten deden de deelnemers veel inzichten op over het optuigen van IoT-projecten en het spelen met endpoints.

IoT voor de massa

IoT-projecten zijn een stuk eenvoudiger geworden. In drie uur een Beer Blade koppelen aan de cloud, met livemonitoring via Grafana dat beslissingen doorstuurt naar Slack? Een dergelijke functionaliteit was een paar jaar geleden nog hogere wiskunde. Volgens Van de Velde is de beschikbaarheid van goedkope hardware een belangrijke factor. “Een Lora-device met gps heb je al voor dertig euro. Een industriële sensor kost iets meer, maar blijft op een volle batterij wel drie jaar werken. En dan is er nog de alom aanwezige connectiviteit en het feit dat programmeren in sommige gevallen veel laagdrempeliger is gemaakt. Je hoeft niet langer technisch onderlegd te zijn om je eigen connected koelkast of kattenluikje te configureren.”

Het kan allemaal met Azure, maar de focus van Microsoft ligt bij dit platform vooral op de industriële markt. Net als in de huis-tuin-en-keukenomgeving is ook hier de toegang tot goedkope resources een van de bepalende trends van dit moment. Microsoft biedt goedkope storage en goede analytics-functionaliteiten zoals Time Series Insights, maar ook een goede combinatie van IoT-oplossingen in de cloud en bij de edge. Beide hebben hun voordelen; in het geval van de cloud kan dit bijvoorbeeld remote monitoring zijn, of de mogelijkheid inzichten te vergaren voor predictive maintance. Instabiele verbindingen, de behoefte aan een lage latency voor een near-realtime response en privacy-issues maken het naar de cloud sturen van data echter niet altijd verstandig.

Ondersteuning voor Windows én Linux

Cloud-IoT en edge-IoT zijn complementair. Hoe gaat Microsoft daarmee om bij Azure? “Om te beginnen ondersteunt het zowel Linux als Windows. Azure IoT Edge draait zelfs op Raspbian.” In principe kun je je eigen modules bouwen met containertechnologie zoals Docker, met support voor Python, NodeJS, Net Core, C, C#, Java en meer. Voor telemetrie is Azure Stream Analytics als module te draaien op edge-devices. Veel van dit fraais is te vinden op GitHub en in de Azure IoT Edge Module Marketplace.

Enkele demo’s tijdens het event - niet allemaal over industriële IoT- maakten de flexibiliteit van het platform duidelijk. Zoals het connecteren van IKEA Tradfri-devices via de cloud, met de kracht en het gebruiksgemak van Azure IoT. Een ander voorbeeld was de Jetson Nano, een Nvidia-device met een 128-core Maxwell-gpu en Quadcore ARM A57-processor. Het apparaatje draait op Ubuntu 18.04 LTS en kost zo’n 99 dollar, exclusief verzending vanuit de VS. Sluit er een goedkope camera op aan en je hebt de basis voor een installatie die tot tachtig verschillende objecten binnen een beeld kan herkennen.

Low-level chip voor tien euro

Met Azure voeg je Stream Analytics en live processing van data toe aan de camera met Jetson Nano. Daarmee heb je niet alleen een geweldig pronkstuk voor al je feestjes ('herken meer dan drie mensen in huis en meer dan drie flesjes op tafel, en de slimme discoverlichting gaat aan'), maar ook een voorbeeld van hoe eenvoudig IoT dankzij Azure is geworden. Een ander voorbeeld is een Microsoft-chip voor negen dollar, die tien jaar meegaat en voor allerlei low-level toepassingen kan worden gebruikt.

“Een Azure Sphere-devboard is voor consumenten trouwens niet voor deze prijs te krijgen”, voegt Eelco de Boer, Mission Critical Engineer voor Schuberg Philis, toe. “De prijs van plusminus tien euro is alleen voor de ‘certified’ chip, de security-services en het OS plus updates. Dit is dus exclusief de kosten van de board zelf en alle omliggende hardware. Een Azure Sphere-devkit is te krijgen voor $84,90, een Azure Sphere Mini-devboard is er al voor $34,90.” Hoe dan ook, illustrerend voor de flexibiliteit van Microsoft is dat de chip Linux draait, en de gebruiker zit ook zeker niet aan Azure vast. Aansluiten gaat net zo eenvoudig via bijvoorbeeld Google of AWS.

Vroeger was 'opensource' zo’n beetje een verboden woord bij Microsoft, maar inmiddels wordt de filosofie volledig omarmd. Vooral met oog op edge-toepassingen is dit een positieve ontwikkeling, vindt Van de Velde, die op Github heeft kunnen bijdragen aan onder meer de codebase voor het industriële communicatieprotocol Mopus. Daarnaast is de beweging van Microsoft richting de IoT-space tekenend voor de trend dat deze markt nu voornamelijk wordt gedomineerd door grote spelers, zoals bijvoorbeeld ook AWS. “Steeds meer bedrijven gaan daarbij op dit moment voor multicloud, uit het oogpunt van risicospreiding en zodat ze kunnen kiezen uit verschillende feature-sets. Je moet dan wel oppassen dat je niet de hele tijd data tussen clouds aan het overpompen bent. Maar met CloudEvents, een open standaard waarvan Microsoft initiatiefnemer is, is dit wel een stuk gemakkelijker geworden.”

