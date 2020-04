Vier HP ZBooks in de spotlight. Onmisbare devices voor creatieve professionals?

De ZBooks van HP staan al jaren bekend als mobiele krachtpatsers voor professionals die dagelijks met zwaardere programma’s werken. HP richt zich hiermee met name op designers, architecten, contentcreators en filmmakers. Zo zijn de ZBooks ontworpen om diverse apps tegelijk snel en intuïtief uit te voeren en naadloos met grote en complexe 3d-modellen te werken. In dit artikel wordt ingezoomd op vier producten.

Het aloude cliché dat hippe designers in koffiebarretjes al nippend aan hun cappuccino’s met havermoutmelk op een MacBook werken en dat de rest van de ‘gewone’ werknemers met een Windows-desktop of -laptop in de weer is, is allang achterhaald. Steeds meer computerfabrikanten weten technisch vernuft te combineren met design. De voordelen van krachtige Windows-laptops zijn bij creatieve professionals en contentcreators inmiddels duidelijk doorgedrongen. Met zijn line-up van ZBooks weet HP deze doelgroep als geen ander te ondersteunen en te inspireren.

De ZBooks zijn volgens HP ontworpen met het oog op de noodzaak om in een creatieve flow te blijven en vliegensvlug nieuwe ideeën ontwikkelen, zonder daarbij gehinderd te worden door technische beperkingen en met de beschikking over het meest heldere scherm met de meeste kleuren en de juiste tools. Met de ZBook Studio x360, de ZBook Studio, de ZBook 14u & 15u G6 en de ZBook 15 G6 wil het elektronicabedrijf aan alle wensen en de hoge eisen van creatieve professionals tegemoetkomen, zonder in te boeten op ontwerp en gebruikersgemak.

HP’s krachtigste convertible pc kent een zeer bijzonder ontwerp. De laptop is door zijn 360-gradenscharnier op talloze manieren te gebruiken. Als tablet om op te ontwerpen, op schoot als traditionele werklaptop, als standaard en ‘tentstand’ om op te presenteren, of in de dockstand om verbinding te maken met meerdere displays. Onder de motorkap draaien Intel Xeon-processors van de negende generatie met zes cores, en een Nvidia Quadro 3d-videokaart. Opslag van belangrijk werk en designs kan uiteraard via de cloud, maar bestanden zijn ook lokaal op te slaan dankzij de lokale pci-e NVMe-opslag van maximaal 4TB. Dit medium is tot 21 keer sneller dan standaard-hdd-opslag en zes keer sneller dan sata-ssd. De ZBook Studio x360 is ook ideaal reisgezelschap. HP belooft een accuduur van maar liefst zestien uur, en indien nodig kan de accu binnen dertig minuten voor 50% worden opgeladen.

Aanvullend is de Wacom AES-pen beschikbaar. Deze is zo ontworpen dat de gebruiker het gevoel heeft met een potlood op papier te tekenen. 4096 niveaus van drukgevoeligheid moeten dat mogelijk maken.

De ZBook Studio wil het werkende leven letterlijk kleur geven. Deze opvallend slanke laptop is uitgerust met HP's helderste 4k-laptopscherm en levert prestaties die je normaliter alleen van een zware desktop-pc mag verwachten. Deze prestaties worden aangedreven door een Intel Core i9-processor, 64GB werkgeheugen en een Nvidia Quadro P2000-videokaart. Beelden komen tot leven met niet minder dan één miljard levendige kleuren op het HP DreamColor-display met 600cd/m² helderheid. Ideaal voor designers en digital artists die veel met kleur werken, met volledige Adobe RGB-dekking.

De 14u G6 en 15u G6 zijn de slankste ZBooks uit de serie, zonder dat daar prestaties en mogelijkheden voor worden opgeofferd. Met respectievelijk een 14-inchscherm, 17,9mm dikte en 1,48kg aan gewicht, en een 15-inchscherm, 18,6mm dikte en 1,76kg aan gewicht is HP erin geslaagd heel veel techniek in twee lichtgewicht laptops te stoppen. De 14u levert 4k-uhd-graphics met 600 nits helderheid, en met 400 nits staat ook de 15u zijn mannetje. Met hun AMD Radeon Pro-videokaart visualiseren beide laptops vliegensvlug complexe grafische bestanden. Dankzij HP Fast Charge beschikken ze na een half uur opladen weer over een halfvolle accu, mocht de nood hoog zijn.

Het ZBook 15 G6 is volgens HP de populairste laptop uit de ZBook-lijn. Begrijpelijk, want deze veelzijdige computer is geschikt voor een zeer zware werkbelasting. Of er nu gewerkt wordt in single- of multi-threaded apps, de krachtige Intel Core i9-processor of Xeon-processor met acht cores klaart de klus. Deze computer is bovendien voorzien van een Nvidia Quadro RTX300-videokaart. Dat maakt deze laptop ook geschikt voor gameontwikkelaars die onderweg of op locatie hun creaties willen tonen of ter plekke verder willen werken. Dankzij een geavanceerd thermisch ontwerp belooft HP dat deze laptop tijdens de meest intense processen toch muisstil blijft en zijn ‘hoofd’ koel houdt. De laptop is tevens voorbereid op de toekomst: hij is zo gebouwd dat hij eenvoudig is uit te breiden met extra geheugen of opslag.

