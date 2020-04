NordVPN: “Wij blijven trouw aan ons 'no logs'-beleid”

Het aantal gebruikers van NordVPN steeg de afgelopen jaren van minder dan honderdduizend in 2015 naar meer dan twaalf miljoen nu. Snelheid en veiligheid zijn belangrijke eigenschappen van de vpn-dienst, maar ook transparantie staat centraal. Want wat gebeurt er met data van gebruikers? Waar staan de servers? En hoe zijn ze beveiligd?

NordVPN is er veel aan gelegen om transparant te zijn over de genomen (security)maatregelen. Een goed voorbeeld daarvan is de manier waarop in 2018 werd gereageerd op een reeks beschuldigingen waarin vpn gelinkt werd aan datamining-praktijken. Pure speculatie volgens het bedrijf, maar desalniettemin werd een prominent consultancybedrijf (PwC) ingevlogen voor een audit. De resultaten werden gedeeld in een blog en het rapport is in zijn geheel - weliswaar alleen voor klanten, maar toch - te downloaden. ''We blijven trouw aan ons beleid, elke datamining-claim is meerdere keren ontkracht door netwerkscans.''

Gegevens na elke sessie gewist

Deze no logs-audit bevestigde dat NordVPN geen logs bewaart met persoonlijke IP-adressen van gebruikers, en dat het bedrijf ook hun internetactiviteiten niet volgt. Wel bewaart het kortstondig de actieve user-sessies. Waarom eigenlijk? Dat gebeurt om twee redenen: enerzijds om gelijktijdige actieve sessies te beperken, en anderzijds om na te kunnen gaan of de dienst voor de gebruiker nog werkt. “De informatie, versleuteld bewaard op onze authenticatieservers, wordt binnen vijftien minuten na het beëindigen van je sessie gewist”, belooft Daniel Markuson, digital privacy expert bij NordVPN. “Dat is de optimale tijdsduur om servicegerelateerde issues te voorkomen en mogelijk misbruik te minimaliseren.”

Gevestigd in - en opererend vanuit - Panama valt NordVPN onder de jurisdictie van dat land, en Panama heeft geen geen wetten op het gebied van dataretentie. NordVPN hanteert een strikt no logs-beleid. “Wij willen de privacy van gebruikers verzekeren. Daarom loggen wij geen gebruikersactiviteiten”, stelt Daniel Markuson. “We blijven trouw aan ons beleid, elke datamining-claim is meerdere keren ontkracht door netwerkscans. Desalniettemin hebben we no logs- en application security-audits uitgevoerd en blijven we dit doen als regelmatige praktijk.”

Meer dan vijfduizend servers wereldwijd

De enige gebruikersdata die de vpn-dienst over een langere periode bewaart, bestaan uit de gegevens waarmee users zijn geregistreerd en uit basale betaalgegevens. “Al deze data zijn opgeslagen achter encryptielagen op onze back-end servers.” NordVPN beschikt wereldwijd over meer dan 5600 servers (het aantal groeit voortdurend) in 62 landen en houdt deze bij in een lijst. De meeste daarvan zijn gehuurd. Als het om hardware en configuratie gaat stelt het bedrijf daarbij strikte eisen aan datacenters.

Er zijn maatregelen getroffen om te zorgen dat servers niet toegankelijk zijn vanaf publieke IP-adressen die niet op de whitelist binnen de NordVPN-infrastructuur staan. “Ook werken we met VerSprite (een prominent cybersecurity-consultingbedrijf) aan de hardening van onze infrastructuur, voeren we assessments bij onze leveranciers uit en brengen we netwerkbeveiliging naar een hoger niveau.” Wat ook een handje helpt, is de overgang naar schijfloze servers. Die zijn immers immuun voor fysieke ontvreemding. “Wanneer je een ram-server reboot of verwijdert van de fysieke locatie, heb je niets meer in handen dan een lege doos zonder data of configuratiebestanden.”

NordLynx: de volgende generatie vpn

Het leveren van snelle verbindingen met optimale security is een van de grootste uitdagingen voor een vpn-provider. NordVPN gebruikt ‘military-grade’ AES-256-CBC-encryptie en verschillende protocollen om uit te kiezen: OpenVPN (udp en tcp), PPTP, L2TP/IPSec, IKEv2/IPSec en sinds kort ook een eigen alternatief gebaseerd op WireGuard: NordLynx. Dit is een modern vpn-protocol met state-of-the-art encryptie. “De enige aanpassing die wij hebben doorgevoerd betreft de server-side configuratie, zodat het protocol voldoet aan de eisen vanuit onze no logs-policy. Het gebruik van NordLynx is optioneel en iedereen kan op elk moment wisselen tussen protocollen.”

NordLynx maakt gebruik van ChaCha20-, Poly1305- en Curve25519-encryptie, terwijl OpenVPN en IKv2/IPSec versleutelen met aes-gebaseerde oplossingen (respectievelijk AES-256-GCM, SHA2-512, TLS 1.2 met 4096-bit DH-keys en AES-256-GCM, SHA2-384 met 3072-bit DH). Gebruikers hoeven zich er geen zorgen over te maken dat dit een keuze is voor snelheid en efficiency ten koste van security. “Om eerlijk te zijn, zijn de primitives die NordLynx gebruikt geavanceerder dan die voor OpenVPN of IKEv2/IPSec”, zegt Daniel Markuson, die verwijst naar een WireGuard-blog voor meer uitleg.

“Privacytrend zal doorzetten”

De interesse in vpn-diensten groeit snel. Alleen de userbase van NordVPN groeide in de afgelopen vijf jaar al van minder dan honderdduizend naar twaalf miljoen gebruikers. Met onder meer 24/7 customer support (via live-chat, e-mail en een ticketsysteem) en een risicoloze ‘30 dagen niet goed geld terug’- garantie biedt NordVPN een aantrekkelijke propositie voor een breed publiek. Gebruikers zijn beveiligd met dubbele encryptie, een CyberSec-feature blokkeert gevaarlijke websites en vervelende ads, het opzetten tot zes gelijktijdige verbindingen is mogelijk en de dienst werkt in landen waar internettoegang wordt beperkt. “Mensen zijn zich meer en meer bewust van online gevaren en zoeken naar manieren om zichzelf te beschermen. Ook maken zij zich meer zorgen over hun privédata. Afgaand op wat wij zien, zal deze trend doorzetten. Daarmee zal ook het gebruik van vpn-diensten groeien.”

De opkomst van 5g is zo’n punt van zorg. Net als het gebruik door netwerkproviders van hardware die niet zomaar vertrouwd kan worden vanwege de rol van sommige overheden. “Toch vinden wij dat 5g niet anders hoeft te worden benaderd dan elke andere netwerktechnologie. In theorie kunnen alle isp’s internetactiviteiten van hun klanten monitoren en verkopen, inclusief browsegewoonten. Wat de gevolgen van een wereldwijde 5g-uitrol ook zijn, in ons geval maakt het niet veel verschil. Vpn’s versleutelen verkeer van gebruikers, ongeacht de door telecombedrijven gebruikte technologieën.”

