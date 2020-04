Hoe machinelearning in Afrika van regen geen verrassing meer maakt

IBM-resources voor developers kunnen een grote bijdrage leveren bij het oplossen van belangrijke vraagstukken. Zo zijn er nu al starterkits voor het ontwikkelen van manieren om het coronavirus te bestrijden. Een ander maatschappelijk thema is watermanagement, iets waarmee de tweakers-community op 16 april in een door IBM en Tweakers georganiseerd webinar hands-on aan de slag kan. Prof. dr. Nick van de Giesen (TU Delft) en dr. Margriet Groenendijk (Developer Advocate, IBM) leggen het een en ander uit.

Water en datascience vormen nog geen vanzelfsprekend huwelijk. Althans niet in Nederland. “We meten heel veel: waterhoogte, waterkwaliteit, of een pomp aan of uit staat, en ga zo maar door. Maar het wordt nog interessanter als je satelliet- en dronebeelden gaat gebruiken en daar datascience-modellen op loslaat”, zegt prof. dr. Nick van de Giesen, hoogleraar watermanagement aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen in Delft.

Van de Giesen richt zich onder meer op het meten en modelleren van complexe watersystemen en de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde systemen die bijvoorbeeld landbouwers helpen bij het maken van betere beslissingen als het gaat om waterbeheer. Een van de projecten waar hij bij betrokken is, is Trans-African Hydro-Meteorological Observatory (TAHMO). Het doel van dit project is om een netwerk van meetstations te plaatsen in de Afrikaanse sub-Sahara. Om op elke dertig kilometer een station te plaatsen - een dichtheid vergelijkbaar met de verspreiding in Nederland - zijn 20.000 meetstations nodig.

Ruimte voor innovatie

“Dat aantal van 20.000 is vooral een indicatie”, zegt Van de Giesen. “De vraag is nog maar of je in een land als de Democratische Republiek Congo, waar op veel locaties niet eens op elke dertig kilometer een weg in de buurt ligt, die dichtheid gaat halen.” Maar wat in Afrika wél mogelijk is, is innovatief te werk gaan. “In Nederland kun je spreken van een remmende voorsprong op het gebied van watermanagement. Het vakgebied is hier vrij conservatief. Dat bedoel ik niet negatief. Wat ik ermee wil zeggen, is dat er een bestaande denkwijze en infrastructuur zijn die ons in het verleden veel hebben opgeleverd. In Afrika is die infrastructuur nooit aangelegd, maar dat biedt juist meer ruimte voor innovatie. Men hoeft daar het hele pad niet af te lopen dat in Nederland al is afgelegd. In plaats daarvan kun je kijken naar wat er aan de hand is, wat de gewenste oplossing is en daar vervolgens naartoe springen. Een verschijnsel dat wij ‘leap frogging’ noemen.” "Alles wat je met watermanagement doet bevat data. Datascience- en machinelearning-modellen passen hier heel goed bij"

Met dochterbedrijf The Weather Company ondersteunt IBM het initiatief in Afrika, dat middels een stichting wordt uitgevoerd. Het bedrijf financierde driehonderd meetstations, waardoor het project in 2014 een goede start kon maken. Niet alleen in Afrika, maar ook daarbuiten is The Weather Company een belangrijke provider van data. Deze data worden gebruikt voor een lange lijst toepassingen: van hooikoortsberichten tot golf-apps. Het verrijkt bovendien de data van TAHMO, die bij dit project worden gebruikt in modellen. Margriet Groenendijk (IBM) heeft behalve een datascience-achtergrond ook een achtergrond in watermanagement en zal tijdens de webinar op 16 april een hands-on-sessie leiden waarbij tweakers zelf met machinelearning aan de slag gaan. “Alles wat je met watermanagement doet bevat data. Datascience- en machinelearning-modellen passen hier heel goed bij.”

Bouw modellen voor weer en water

Het is veel eenvoudiger geworden om machinelearning-modellen te bouwen, stelt Groenendijk. “Zeker in vergelijking met pakweg een jaar of tien geleden. Maar daarin schuilt ook een gevaar. Ik zie dat veel developers modellen bouwen zonder echt te weten waar de data over gaan. Dat is op zich logisch, ze zijn immers geen subject matter-experts.” Juist het samenwerken met mensen die dat wel zijn, kan veel opleveren. Een mooi voorbeeld is het gebruiken van datascience en machinelearning om voorspellingen te doen over het weer en het water. “Je kunt alle globale modellen die door weeragentschappen worden gebruikt bij elkaar nemen en daar machinelearning-algoritmen op loslaten. Zo kun je heel lokaal en heel precies het weer voorspellen."

Deze benadering kan veel betekenen voor TAHMO, denkt Van de Giesen. “Wij werken aan het accurater voorspellen van het droge en het natte seizoen in Afrika. Eens in de vijf of tien jaar maakt het natte seizoen een valse start. Het begint dan te regenen, zodat boeren besluiten om naar hun akkers te gaan om in te zaaien. Maar soms regent het daarna wekenlang niet, waardoor de boeren hun zaaigoed kwijt zijn. Via machinelearning proberen wij patronen te ontdekken waarmee wij ze kunnen helpen.”

AutoAI als deel van de oplossing

Groenendijk noemt als voorbeeld van het ontwikkelen van machinelearning-modellen de afvoer van

regenwater door rivieren. “Hoe bouw je daar een model voor? Tijdens de webinar gaan we hiermee aan de slag. Het wordt heel praktisch: we gaan kijken hoe de data eruitzien, proberen verschillende modellen uit en ook AutoAI komt aan bod. Het systeem gaat daarbij zelf op zoek naar het beste model en maakt daar combinaties van.” De workshop is een van de resources die IBM aan developers biedt. Andere resources zijn onder meer tutorials, direct te gebruiken api’s en code patterns. “Een van de nieuwe code patterns gaat in op hoe je data van je devices uploadt naar de cloud en combineert met een crop model dat laat zien hoe boeren optimaal kunnen zaaien.”

Call for Code is een initiatief waarvoor IBM starterkits beschikbaar stelt. Deze gaan over watermanagement, energie en disaster resilience. Het zijn zeer praktische voorbeelden die een startpunt vormen voor developers die zelf geen subject matter-expert zijn, maar wel modellen willen bouwen waarmee ze veel mensen kunnen helpen. Call for Code is een initiatief waarvoor IBM starterkits beschikbaar stelt. Deze gaan over watermanagement, energie en disaster resilience. Sinds twee weken zijn er ook starterkits beschikbaar rond COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Welke vaardigheden zijn er nodig om hiermee aan de slag te gaan? “Het maakt niet uit welke achtergrond je hebt, je kunt altijd wel ergens beginnen. Het is vooral belangrijk of je een datascience-project wilt uitvoeren of iets anders”, zegt Groenendijk. “Maar als je begrijpt hoe je met api’s kunt werken, kom je al heel ver. Daar kun je bijvoorbeeld een chatbot aan koppelen. In het geval van COVID-19 is er veel behoefte aan toepassingen rond communicatie en informatievoorziening.”

World Community Grid

Van de Giesen zal tijdens de webinar ook refereren aan het World Community Grid. “IBM runt vanuit zijn beleid van social responsibility dit grid vanuit Yorktown in de UK, waar IBM Research zit. Voorheen werd het grid vooral gebruikt voor medische berekeningen, maar nu ook voor het doorrekenen van zeer gedetailleerde weermodellen voor Afrika. Je kunt je aansluiten op het grid en het gebruik laten maken van jouw cpu’s wanneer je ze niet nodig hebt.”

Dat mensen iets positiefs meekrijgen over Afrika is de bredere boodschap van Van de Giesen. “Er zijn daar positieve en interessante ontwikkelingen waar je als developer impact op kunt hebben. Ik heb veel ideeën, onder andere voor TAHMO, en zal er een paar in de lucht gooien, met een open uitnodiging.” IBM Cloud en Services kunnen daarbij heel goed deel uitmaken van zo’n oplossing”, zegt Groenedijk. “Je vindt hier alles wat je nodig hebt: de bouwstenen voor apps, databases, een datascience-studio, chatbots en meer. In een hackaton-setting kun je soms in een uur al iets werkends hebben. Ik geef veel workshops, en mijn ervaring is dat deelnemers meestal vrij snel zeer enthousiast worden."

Meer weten?

Ben je benieuwd geworden naar het IBM en Tweakers Webinar Watermanagement en Machine Learning?

Programma 18:55 - Online inloop

19:00 - Aanvang programma en welkom door community manager Tweakers

19:10 - Keynote-praktijkvoorbeeld TAHMO door TU Delft - Nick van de Giessen

19:40 - Break

19:50 - Hands-on workshop Machine Learning - Margriet Groenendijk

20:50 - Break

21:00 - Hervatting hands-on workshop Machine Learning - Margriet Groenendijk

21:40 - Afsluiting en introductie Call for Code - Margriet Groenendijk

22:00 - Einde

