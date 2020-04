Nieuwe high-end 5g-smartphones: de Oppo Find X2 Pro en Oppo Find X2

Met de Find X2 Pro- en Find X2-smartphones geeft Oppo opnieuw zijn visitekaartje af. De nieuwe modellen zijn onder andere uitgerust met de snelste laadtechnologie SuperVOOC 2.0, een van de beste camera’s, een prachtig 120Hz-scherm en 5g!

De geruchten rond de nieuwe Oppo Find X2-serie gingen al een tijdje rond, maar nu de Find X2 en Find X2 Pro op de markt zijn gebracht, wordt duidelijk dat de smartphonemaker behoorlijk heeft uitgepakt. Beeldbeleving, cameratoepassingen, toekomstige 5g-mogelijkheden, razendsnel opladen met SuperVOOC 2.0, en een krachtige processor moeten de smartphonebeleving volgens Oppo naar een hoger plan tillen.

1 miljard kleuren

Direct in het oog springt het 120Hz QHD+ Ultra Vision-scherm dat zorgt voor nog betere weergaven van kleuren en helderheid en dat een nog betere verversingssnelheid heeft. Overigens hoef je deze ultieme beeldweergave niet verplicht in te stellen, je kunt ook wisselen tussen de beeldverversing en de Ultra HD-weergave om de accuduur eventueel te verlengen. Met de hoogste instellingen spreekt Oppo over liefst 1 miljard variaties in kleurweergave-capaciteit en een resolutie van 3168x1440 pixels. In de praktijk betekent dit dat animaties en beeldovergangen nog mooier en soepeler ogen. De O1 Ultra Vision Engine maakt bovendien motion clear en hdr-videoverbetering mogelijk. Beeld van online-video’s onder 30fps kan zo worden versneld naar 60fps of zelfs 120fps, voor een veel aangenamere ervaring. Het is daarom een ultiem toestel om ononderbroken games op te spelen of videocontent mee te streamen.

Power

De prestaties van de nieuwe Oppo Find X2 Series worden aangedreven door flink wat paardenkrachten. De Oppo Find X2 Pro draait op een Snapdragon 865-processor, de meest krachtige Qualcomm-processor op dit moment. Oppo levert hier 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte bij. Dat is zeer royaal en levert dan ook erg goede prestaties op. Al die prestaties kosten energie, maar je zult niet snel zonder accustroom komen te zitten. De Oppo Find X2 Pro en Oppo Find X2 beschikken respectievelijk over een 4260mAh- en 4200mAh-batterij. Oppo’s snellaadtechnologie zorgt ervoor dat je lege batterij binnen een mum van tijd weer is voorzien van genoeg energie. Beide smartphones zijn uitgerust met 65W SuperVOOC 2.0-snellaadtechnologie, op dit moment de snelste laadtechnologie op de smartphonemarkt. Zo is de Oppo Find X2 Pro in liefst 38 minuten volledig opgeladen!

Camera’s

Bij beide modellen zijn drie camera’s te vinden. De Oppo Find X2 Pro heeft een primaire camera met 48 megapixels, een telefotocamera met 13 megapixels en een ultrawide-camera met 48 megapixels. Oppo heeft samengewerkt met Sony om een speciale camerasensor te maken, exclusief voor Oppo-telefoons. Speciale vermelding is er voor de telefotocamera die zeer ver kan zoomen. Met de 10x hybrid zoom belooft Oppo geen verlies van beeldkwaliteit. En zelfs met weinig tot geen licht schiet de camera mooie beelden, dankzij Ultra Dark Mode. Ultra Steady Video 2.0 maakt het mogelijk om zonder kwaliteitsverlies actiebeelden te filmen.

De Oppo Find X2 Pro biedt dankzij de IMX689-sensor bovendien de meest geavanceerde all pixel omni-directional pdaf-technologie van dit moment, waarmee daadwerkelijk tot 100% pixelfocus wordt bereikt. De Oppo Find X2 Pro is de eerste smartphone die 12-bit true capture ondersteunt.

Klaar voor 5g

De nieuwe Oppo Find X2 Series is volledig voorbereid op de uitrol van het 5g-netwerk in de nabije toekomst en op de bijbehorende mogelijkheden die streaming en (online) gaming met zich meebrengen. De smartphones ondersteunen zowel de NSA- als SA-modus voor 5g en wereldwijde roaming, zodat de gebruiker altijd connectie heeft. Oppo’s Smart 5g-technologie kiest automatisch het beste netwerktype voor het bewuste toestel, om snelheid en batterijbesparing te optimaliseren.

Doe mee met de poll

Hoewel de specificaties van de nieuwe Oppo Find X2 Series indrukwekkend zijn, zal niet iedereen deze smartphone voor dezelfde doeleinden gebruiken. Daarom is Oppo benieuwd wat volgens de leden van de Tweakers-community de belangrijkste feature van de nieuwe smartphoneserie is. Wil jij je mening laten horen? Vul dan onderstaande poll in!

Mocht je bij de eerste vraag meerdere antwoorden willen geven (maximaal 3) of associeer je Oppo bij de vierde vraag met wat anders, laat je antwoorden dan achter in de comments onder dit artikel.

Op welke onderdeel vind jij dat een nieuwe smartphone hoog moet scoren? Poll Langere batterijduur

Sneller opladen

Scherm

Fotografie/videografie

Geluid

Bestendigheid

Capaciteit (rom + ram)

Beveiliging

Vorm/uiterlijk

Prijs-kwaliteitverhouding

Op welk vlak blinkt de Oppo Find X2 Series, de nieuwe serie met de vlaggenschiptoestellen Oppo Find X2 en Oppo Find X2 Pro, wat jou betreft het meeste uit? Poll 120Hz-scherm

Cameraopstelling / fotografie-specs

Snellaadtechnologie (SuperVOOC 2.0)

5g

Design

Oppo is met de Find X2 Series 5g-proof. Hoe belangrijk vind jij 5g-connectiviteit voor jouw nieuwe smartphone? Poll Heel belangrijk, mijn nieuwe smartphone moet 5g-compatible zijn

Geen must, maar wel een pré

Niet heel erg belangrijk. Ik ben er nog niet echt mee bezig, maar wel handig dat de modellen er klaar voor zijn

Totaal niet belangrijk, bij het aanschaffen van een nieuwe telefoon speelt 5g geen rol

Waar associeer jij Oppo als merk mee? Poll Innovatief

Goede prijs-kwaliteitverhouding

Nieuwkomer

Goedkope smartphones

Sterke specificaties, waaronder camera’s

5g

Snellaadtechnologie (SuperVOOC 2.0)

Chinees merk

Anders, namelijk

