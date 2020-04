Belsimpel biedt je de kans om de nieuwe OnePlus 8 te reviewen én te winnen

Binnenkort wordt de OnePlus 8-serie onthuld. Belsimpel neemt alvast een voorschot en organiseert een Tweakers-testpanel met het nieuwe vlaggenschip van OnePlus.

OnePlus is binnen de smartphonemarkt inmiddels een gevestigde naam. Het is dus geen kwestie óf, maar vooral wanneer de opvolger van de Oneplus 7T-serie zich aan zal dienen. Volgens de laatste berichtgeving van OnePlus zal op 14 april aanstaande een online pop-up plaatsvinden. Belsimpel neemt daar een voorschot op door nu al samen met Tweakers een testpanel op te zetten, ook al weten we nog niet precies wat de specificaties van de nieuwe serie zijn.

Het reviewen van deze nieuwe smartphones is de enige echte manier om meer te weten te komen, naast de misschien nog wel belangrijkere ervaringen van gebruikers. Er wordt met veel enthousiasme naar deze reviews uitgekeken, want de OnePlus 8-serie zou zomaar het neusje van de zalm onder de huidige Android-smartphones kunnen zijn.

Volgens de laatste geruchten zou de OnePlus 8 Pro een verversingssnelheid van 120Hz hebben, en vanzelfsprekend zal de serie 5g ondersteunen.

1x kans maken op de OnePlus 8 Pro

Belsimpel en OnePlus organiseren samen met Tweakers acties rond nieuwe smartphones, en dit keer staat de nieuwe OnePlus 8-serie in de spotlight. Samen geven we daarom de Tweakers-community de mogelijkheid om als eerste een review te schrijven over de nieuwe smartphone. Eén gelukkige die wordt geselecteerd om het toestel te testen mag de nieuwe smartphone bovendien na afloop houden.

Wil jij kans maken op het topmodel uit de OnePlus 8-serie en je bevindingen als een van de eersten opschrijven in een review? Meld je dan aan via onderstaande poll. De kans bestaat natuurlijk dat je niet als winnaar uit de bus komt maar wel benieuwd bent naar dit nieuwe toestel. Laat daarom in de comments weten welke vragen jij graag beantwoord wilt zien in een review!

Wil jij de OnePlus 8 Pro winnen? Poll Ja, ik wil de OnePlus 8 Pro winnen.

Nee, ik laat deze actie aan me voorbij gaan.

Algemene voorwaarden acties

Je Tweakers-account moet voor 7 april 2020 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot en met 15 april 2020, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars krijgen uiterlijk 16 april 2020 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Na de testperiode mag de winnaar de OnePlus 8 Pro houden.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers, Belsimpel en OnePlus zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.