Thuiswerken in tijden van corona

Vorige week donderdag gaf de Nederlandse overheid het advies aan iedereen die de mogelijkheid heeft om zoveel mogelijk thuis te werken. De Belgische overheid maakte op zijn beurt bekend dat 'telewerken moet worden bevorderd'. Inwoners in beide landen maken daar nu massaal gebruik van, getuige de afwezigheid van files, lege treinen en verlaten stations, zelfs tijdens de spits.

Voor mensen bij wie het beroep dat toelaat, is thuiswerken vast geen onbekend fenomeen. Maar het is anders om zo af en toe, of desnoods een dag in de week thuis te werken, of meerdere weken, of wellicht zelfs maanden. Wie langere tijd thuis gaat werken, doet er verstandig aan zijn thuiswerkplek tegen het licht te houden.

Is je apparatuur goed geschikt voor de situatie? Welke software en diensten helpen je om productief te zijn en goed samen te blijven werken met je collega's? En hoe zit het met de ruimte in huis en afspraken met eventuele gezinsleden? We vroegen jullie om tips, die jullie massaal gaven. In dit artikel proberen we de beste suggesties uit te lichten maar neem vooral het GoT-topic en comments op de oproep door. Er zijn namelijk zoveel relevante tips dat we die lang niet allemaal in dit artikel kwijt konden.

En de Tweakers-redactie?

De redactie van Tweakers heeft ook met dit soort vragen te maken. Voor een deel is ons werk natuurlijk prima geschikt om vanuit huis, of welke plek dan ook, te doen en we hebben hier dan ook al de nodige ervaring mee. Tot 2015 was 'hekje nieuws' op de irc-server van Tweakers de manier van online communiceren van de redactie, met een korte periode van Telegram-gebruik. Sindsdien zijn we overgestapt op Slack. En aangezien DPG Media op Googles G-Suite is overgestapt, plannen we meetings in via Google Calendar en houden we die sinds deze week met beeld via Hangouts.