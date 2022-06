Videoconferencing is een blijvertje, maar willen we daarvoor afhankelijk blijven van big tech? Gelukkig bestaan er ook opensourcealternatieven die je op je Linux-server kunt installeren, zoals Jitsi Meet.

Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex Meetings, tijdens de coronacrisis hebben velen van ons er voor het eerst mee leren werken of er heel wat meer uren in gesleten dan ze van tevoren gewend waren. Videoconferencingsoftware is een blijvertje, maar daarmee is ook de macht van big tech op ons leven weer vergroot. Je data gaan door de servers van een bedrijf dat sowieso al veel over ons weet.