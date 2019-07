Apple pusht update naar macOS om kwetsbaarheid in bel-app Zoom op te lossen

Apple heeft een update gepusht naar macOS die de lokale server van conferentieapplicatie Zoom verwijdert als deze aangetroffen wordt. Apple doet dat vanwege de kwetsbaarheid die eerder aan het licht kwam. Gebruikers hoeven de update niet zelf door te voeren.

Apple bevestigt tegenover TechCrunch dat de update is verstuurd en dat daarmee de verborgen webserver die Zoom op macOS-systemen zet verwijderd wordt. Het functioneren van de app wordt daarmee niet beïnvloed, maar door het verwijderen van de lokale server zijn gebruikers niet meer kwetsbaar volgens Apple.

Begin deze week werd bekendgemaakt dat er een kwetsbaarheid zit in Zoom waardoor anderen mee kunnen kijken op webcams. Als gebruikers Zoom installeren op een Mac, wordt er een lokale server geactiveerd. Daarmee is het mogelijk om nieuwe Zoom-gebruikers aan een videogesprek toe te voegen. De api die daardoor gebruikt wordt is niet gedocumenteerd en is te manipuleren, waardoor het mogelijk is om toegang te krijgen tot iedere Zoom-meeting waarvan het conferentienummer is te achterhalen.

De webserver blijft op het systeem staan als gebruikers de Zoom-software verwijderen. Zoom bracht zelf wel een update uit die de lokale server ook verwijderde, maar gebruikers moesten daarvoor zelf het programma updaten. Door de update naar alle systemen te pushen lost Apple de kwetsbaarheid op voor alle gebruikers, ook als zij niet op de hoogte zijn en de software niet updaten, of als zij de software eerder al hadden verwijderd.