Apple: zet geen cover over de webcam van MacBooks

Apple waarschuwt gebruikers van MacBooks dat die hun webcam niet met een cover of fysieke tape af moeten plakken. Dat zou de camera of de laptop kunnen beschadigen. De Macs hebben een indicator die aangeeft dat de webcam wordt gebruikt, benadrukt het bedrijf.

Apple zegt in een supportbericht dat gebruikers geen cameracover moeten gebruiken op hun MacBooks. De ruimte tussen het scherm en het toetsenbord is 'ontworpen met zeer nauwe marges' zegt het bedrijf. Daardoor kan een MacBook, MacBook Air of MacBook Pro beschadigd raken als gebruikers er zelf tape op plakken.

Een ander probleem is dat de lichtsensor niet meer werkt als gebruikers zelf een webcamcover op hun laptop plakken. Daardoor kunnen functies zoals de automatische helderheid niet meer werken.

Apple geeft ook tips voor gebruikers die desondanks toch een fysieke cameracover willen, bijvoorbeeld omdat dat verplicht wordt door hun werkgever. Cameracovers zouden niet dikker moeten zijn dan 0,1 millimeter, de dikte van a4-papier, en het zou geen lijmresten moeten achterlaten. Als gebruikers wel een dikkere cover installeren zouden ze die weg moeten halen voor ze de computer dicht klappen.

Apple wijst naar de indicator op MacBooks die aangeeft of een camera actief wordt gebruikt. De laptops hebben geen fysieke killswitches, maar wel een indicator die het aangeeft als de camera actief is. "De camera is zo gemaakt dat die niet geactiveerd kan worden zonder dat het indicatorlichtje ook aan gaat", schrijft het bedrijf.