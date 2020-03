Monitor Best Buy Guide

Een Best Buy Guide voor monitoren, dat is een nieuwe insteek. Hoewel we genoeg nieuws brengen over ontwikkelingen op het gebied van beeldschermen vond je op Tweakers de laatste jaren weinig reviews op dit vlak. Waarom dan nu een BBG? Nou, sinds Nederland massaal is gaan thuiswerken, zien we binnen de Pricewatch een enorme stijging in de interesse voor monitoren. Dat is niet zo gek, want de hele dag achter je laptop aan de keukentafel zitten is geen pretje en niet bevorderlijk voor je nek en rug. Door een extern scherm aan te sluiten, ben je al snel productiever en zit je er ergonomisch een stuk beter bij.



We willen jullie graag helpen bij het uitkiezen van het beste scherm voor deze situatie. Daarom hebben we de handen ineengeslagen met onze vrienden van Hardware Info. Zij beschikken over een uitgebreide database aan monitortests en hebben veel productkennis. Deze BBG is gebaseerd op een artikel dat Hardware Info eerder deze week publiceerde, aangevuld met extra informatie op basis van discussies tussen beide redacties. Hierbij richten we ons primair op mensen die op zoek zijn naar een monitor om hun laptop op aan te sluiten voor zakelijk gebruik. Daarom vind je in deze BBG modellen die op zo veel mogelijk laptops werken. Ben je op zoek naar een compacte en verplaatsbare monitor op basis van usb-c? Dan verwijzen we je naar een round-up die we daar afgelopen jaar over maakten.

Keuzes, keuzes, keuzes

Er zijn enorm veel verschillende monitoren om uit te kiezen. We proberen in deze BBG een zo breed mogelijk scala aan adviezen te bieden, maar voor wie niet goed weet wat voor soort scherm het handigst is voor thuis, hebben we enkele tips.

Om te beginnen gaat het daarbij om het formaat van het scherm: wij denken aan minimaal 24" en maximaal 27". Er zullen vast tweakers zijn voor wie het nooit groot genoeg kan zijn, maar tegelijkertijd komen 32"-monitoren bij sommige mensen zeker het huis niet in. Wat betreft resolutie ligt de sweet spot bij 1440 pixels in de hoogte, oftewel qhd, of bij wqhd voor de bredere beeldverhoudingen. In combinatie met een monitor van 27" levert dit een zeer werkbare combinatie op van werkruimte en beeldscherpte, met 77 procent meer werkoppervlak dan bij een standaard full-hd-monitor.

Kijk bij het kopen van een nieuw scherm ook altijd goed naar de beschikbare aansluitingen. De meeste laptops beschikken tegenwoordig over een hdmi- of (mini-)displayport-uitgang. Zoals eerder genoemd is het tegenwoordig ook mogelijk om monitoren te kopen die met een enkele usb-c-aansluiting werken, maar ze zullen lang niet met alle laptops werken. Het idee is dat deze monitoren de laptop laden, maar niet elke monitor kan daarvoor de benodigde hoeveelheid stroom leveren. Sommigen blijven steken op 10 of 15 watt, en dat is niet genoeg voor het draaiend houden van een laptop. Overweeg je een dergelijk scherm, kies dan voor een model dat minimaal 45 watt kan leveren.