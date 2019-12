Forumtopics volgen, verbeterde identicons en bugbash - Development-iteratie #171

We hebben iteratie #171 opgeleverd. In deze iteratie hebben we het mogelijk gemaakt om forumtopics te volgen, hebben we de identicons verbeterd, een bugbash gedaan en allerlei verbeteringen achter de schermen doorgevoerd.

Forumtopics volgen

Je kunt vanaf nu topics in het Forum volgen zonder dat je zelf in het topic actief bent. Naast de mogelijkheid om topics te bookmarken, kun je nu ook de knop 'topic volgen' activeren.

Als je dat doet, word je daarna via de notificaties op de hoogte gehouden van nieuwe reacties in het topic. In je notificaties zie je dan de melding dat er een reactie is in het topic dat je volgt.

Het volgen van topics is nu dus niet alleen voor vraagtopics, maar voor alle topics mogelijk, en niet alleen voor de topicstarter, maar voor alle geïnteresseerden.

Identicons aanpassing

Een aantal sprints terug introduceerden we identicons voor bezoekers zonder eigen avatar. Op basis van de feedback daarop vanuit de community hebben we daarin een verbetering doorgevoerd die de herkenbaarheid en het onderscheid van de identicons verhoogt. Dat hebben we gedaan door de kleurstellingen en kleurvariatie aan te passen.

Huidige variant

Nieuwe kleurvariant

Bugbash

Het was alweer een tijdje geleden dat we een bugbash deden. Hoogste tijd dus om weer eens een stapeltje bugs te pletten. Een greep uit de gefixte bugs:

Bug opgelost bij het annuleren van een abonnement

Bug gefixt bij notificatie van reacties bij verwijderde topics

Weergavebugje opgelost in het 'meer' menu

Bug opgelost bij het croppen van avatarfilesize

Bug opgelost waarbij een bezoeker een tijdelijke ip-ban kreeg bij accountupgrade

Parsen van zoeklinks werkt weer goed

Bug in DM-notificatie links opgelost

Verbeteringen achter de schermen

Ook hebben we deze sprint veel werk verricht aan het verbeteren van processen/flows/interacties/handelingen die door veel mensen achter de schermen worden gedaan. Daar zie je als bezoeker dus niet veel van, maar uiteindelijk heeft iedereen daar wel baat bij. Een overzicht op hoofdlijnen: