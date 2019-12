December Prijzen Parade 2019 - Dag 8: Win een G-Master Red Eagle GB2760QSU-B1

De Red Eagle is uitgerust met Free Sync-technologie, heeft een refresh rate van 144Hz en een supersnelle 1ms-reactietijd voor beslissingen zonder ghosting of vegen in beeld. Het WQHD-scherm (2560x1440) biedt 77% meer schermruimte dan een standaard Full HD-scherm. Met de mogelijkheid om via Black Tuner de helderheid van de donkere gebieden op het scherm aan te passen, geeft de Red Eagle je een ongekende beeldkwaliteit.



De Red Eagle wordt standaard geleverd met drie ingangpoorten (DVI, HDMI en DisplayPort), luidsprekers, een hoofdtelefoonaansluiting en een usb3.0-hub. Het maakt niet uit welke games jij speelt; RTS, FPS, MMO of MOBA – met de Red Eagle op jouw bureau sta jij aan de top van de gamerketen.