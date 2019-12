Volg een workshop serverless op de Tweakers Developers Summit

Dit jaar hebben we iets nieuws op de Tweakers Developers Summit. Zoals jullie gewend zijn bestaat het programma altijd uit een combinatie van keynotes en masterclasses. Sessies waarbij je veel leert door te luisteren naar experts uit diverse vakgebieden. Maar soms is het ook fijn om te leren door meteen aan de slag te gaan. Daarom voegen we dit jaar een viertal workshops toe aan het programma. De eerste daarvan is een workshop Serverless van PARK NOW.

Serverless?

Serverless is een veelgehoorde term, maar wat houdt het feitelijk in? Bij het bouwen van serverless applicaties komen veel componenten kijken die andere behoeftes hebben dan de traditionele 'always on server'. Dit geeft programmeurs de kans zich te focussen op een groot voordeel dat komt kijken bij serverless applicaties, namelijk de mogelijkheid om voorspelbare en schaalbare applicaties te implementeren.

Aan het einde van deze twee uur durende workshop ben je bekend met de basisprincipes van serverless architectuur. Je gaat aan de slag met het creëren van een end-to-end applicatie gebaseerd op AWS-cloudservices waarbij we de volledige ontwikkelcyclus behandelen: van implementatie tot testen, en van CI/CD-pipeline tot monitoring.

De workshop word geleid door Ali Koken, César Izquierdo Tello en Emre Kucukayvaz (allen werkzaam bij PARK NOW). Ali Koken is AWS-gecertificeerd technical architect, César Izquierdo Tello is werkzaam als software engineer, en Emre Kucukayvaz is software engineering manager met ruim een decennium ervaring in het bouwen van distributed systems en mobiele applicaties.

Zoals gezegd is dit de eerste van vier workshops die we aankondigen. Binnenkort maken we de overige drie sessies bekend.

