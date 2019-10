Werkervaring, opleidingen en Identicons - Development-iteratie #167

Onze developers hebben iteratie #167 opgeleverd. In deze iteratie introduceren we onder andere Ervaring en opleidingen en Identicons.

Werkervaring en opleidingen

In navolging van de mogelijkheid om de eisen van jouw ideale baan aan te geven en skills toe te voegen aan je profiel, is het nu ook mogelijk om je werkervaring en (voltooide) opleidingen in te voeren. Dit kan je doen via de instellingen van jouw profiel.

De ingevoerde werkervaring en opleidingen zijn niet zichtbaar op je openbare profiel. Wanneer je hebt aangegeven open te staan voor contact met werkgevers, kunnen zij jouw werkervaring en opleidingen wel inzien. Om ervoor te zorgen dat je anoniem blijft voor werkgevers worden jouw persoonlijke gegevens, de bedrijfsnamen en onderwijsinstellingen niet aan hen getoond.

Skills privacy-setting

Sinds de release van de skills bleek de wens te bestaan om je skills niet te tonen op je profiel, maar wel aan de werkgever als je daarvoor toestemming hebt gegeven. De devvers hebben het mogelijk gemaakt om zelf, in de instellingen van jouw profiel, aan te geven of je jouw opgegeven skills wilt tonen op je profiel.

Identicons

Bij gebruikers waar geen icoon was ingesteld, kwam er tot voor kort een grijs gestreept vlakje of in het forum zelfs niks. Als meerdere gebruikers zonder icoon onder elkaar reageren, is het daardoor moeilijker om ze van elkaar te onderscheiden.

Om die herkenbaarheid te vergroten tonen we daarom voortaan voor gebruikers zonder icoon een identicon. We maken gebruik van een php-implementatie die is afgeleid van het werk van Github. Via je persoonlijke instellingen kan je uiteraard een eigen avatar uploaden, maar ook zien hoe jouw identicon er uit ziet.

De identicons zijn effectief een grafische weergave van de laatste 15 bytes van de md5-hash van het id van een gebruiker. Er zijn 30 kleuren mogelijk en 2^15 unieke tekeningen, in totaal geeft dat 983.040 unieke plaatjes. Daardoor is de kans dat iemand een uniek plaatje krijgt natuurlijk behoorlijk groot, maar er zijn vast door de 'birthday paradox' wel een paar gebruikers die hetzelfde plaatje krijgen.

Overig