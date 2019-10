Nooit meer schokkerige filmpjes of vage foto’s met de Oppo Reno2

Scherpe plaatjes schieten in het donker, ultra steady filmen en uitgebreide zoomtechnologie. Met deze functionaliteit van de Oppo Reno2 wil Oppo het verschil maken.

De Oppo Reno-serie blijft een opvallende verschijning op de markt voor mobiele telefonie. Met afwijkende looks, een royaal panoramascherm en uitgebreide camerafunctionaliteit blijft het Chinese bedrijf het smartphonelandschap opschudden. De op een na grootste smartphoneproducent in China bekleedt wereldwijd de derde positie en weet in rap tempo de harten van consumenten te veroveren. Niet zo vreemd, want de scherp geprijsde smartphones zorgen er met een flinke dot technologie voor dat er niet op functionaliteit en toepassingen wordt beknibbeld. Eerder dit jaar werden in Nederland de Oppo Reno en de Oppo Reno 10x Zoom geïntroduceerd; nu is het de beurt aan de Oppo Reno2 en de Oppo Reno2 Z.

Complete smartphone

De Oppo Reno2 is uitgerust met een 6,5"-amoledscherm met een resolutie van 2400x1080 pixels. Het scherm heeft bijna geen randen, waardoor de voorkant nagenoeg geheel voor beeld is bestemd. Voor fotografie en filmpjes is er een kwartet aan camera’s, ondersteund door de 16-megapixel-'pivot rising'-camera, ook wel 'haaienvincamera' genoemd. Hierdoor zijn de voorcamera, luidspreker, en voor- en achterflitser verborgen in de behuizing van de smartphone. Ultra Dark Mode-, Ultra Macro Mode-, Ultra Wide Angle- en Bokeh Portrait Mode-technologie leveren bovendien knappe portretfoto’s op, net als foto’s van veraf én dichtbij met veel detail, en kiekjes in het donker tijdens het nachtelijke uur. Met deze smartphone wil Oppo de gebruiker een compleet pakket aanbieden.

Zoomen met de Oppo Reno2

De Oppo Reno2 huisvest veel techniek, maar drie zaken vallen extra op. Om te beginnen de zoomfuncties van de smartphone. De Reno2 is uitgerust met vier achtercamera’s; de Ultra-clear-hoofdcamera van 48 megapixel, de 8-megapixelcamera met Wide Angle Lens, de 13-megapixelcamera met Telephoto Lens en de 2-megapixelcamera met Monolens. Die camera’s werken samen om desgewenst een 5x Hybrid Zoom en 20x Digital Zoom te realiseren. Hierdoor krijgt de gebruiker scherpe, hoogwaardige kwalitatieve beelden als resultaat, hoever hij ook inzoomt.

Ultra Dark Mode met de Oppo Reno2

Foto’s en filmpjes maken in het donker; het blijft een uitdaging voor veel smartphones. Feestjes, concerten of een heldere sterrenhemel laten zich in de regel niet gemakkelijk vastleggen zonder kwaliteitsverlies. De Oppo Reno2 heeft Ultra Dark Mode: geavanceerde ai scant de isowaarden in de omgeving en verbetert in 2,5 seconden het beeld bij nachtelijke scènes. Dit maakt Ultra Dark Mode in dit segment de snelste toepassing op de markt.

Ultra Steady Mode met de Oppo Reno2

De Oppo Reno2 is uitgerust met een Ultra Steady Mode; naar eigen zeggen de perfecte tool om bewegende beelden vast te leggen in foto’s of filmpjes. Waar bewegende beelden vaak schokkerig worden geregistreerd, weet de Reno2 scherpe en stabiele beelden af te leveren. Deze techniek heeft zich in de afgelopen decennia sterk ontwikkeld en dat begint nu zijn vruchten voor de consument af te werpen.

Beeldstabilisatietechnieken worden in professionele camera’s gebruikt om ongewilde bewegingsonscherpte te compenseren in de fotografie. Bij een videocamera veroorzaken camerabewegingen vaak zogenaamde jitter in de beeldopname, waardoor beeldstabilisatie zeer gewenst is.

Een oplossing is optische beeldstabilisatie, waarbij een lens óf de beeldsensor beweegt om de onscherpte te compenseren. Daarnaast is het mogelijk om een digitale camera elektronisch te stabiliseren, bijvoorbeeld door de daadwerkelijke opname een fractie van een seconde uit te stellen, totdat de camera eventjes stilstaat. De Ultra Steady Mode combineert deze beide technieken; een zogenaamde Hybrid Image Stabilization- (HIS-) techniek. Hierdoor zijn beelden accuraat en worden schokken zoveel mogelijk gereduceerd. De smartphone heeft bovendien een gyrosensor, die ook gebruikt wordt in GoPro camera’s, en heeft een framerate tot zestig frames per seconde.

Wat levert dat in de praktijk op? Een spectaculaire actie op het voetbalveld, beelden maken vanuit de auto, al skatend je medeskater nauwkeurig en strak op de gevoelige plaat zetten… met de Ultra Steady Mode van de Reno2 moet dat een fluitje van een cent zijn.

Beschikbaarheid en prijs

Met de Oppo Reno2 willen de makers gebruikers een rijke audiovisuele ervaring bieden zodat ze altijd en overal op ieder tijdstip, onder alle omstandigheden de dierbaarste herinneringen en spectaculaire gebeurtenissen hoogwaardig kunnen vastleggen. En dat is voor iedereen binnen handbereik. De Oppo Reno2 heeft namelijk een adviesprijs van 499 euro en de Reno2 Z een van 349 euro. De toestellen zijn beschikbaar bij T-Mobile, Media Markt, Coolblue, Belsimpel, Mobiel.nl, Ben.nl én Tele2.

