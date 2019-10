Meld je aan om de Nokia 7.2 te testen en maak kans op deze nieuwe smartphone

Tijdens de afgelopen IFA in september was de Nokia 7.2 een opvallende verschijning. De derde telefoon in de 7-serie van Nokia heeft de nodige vernieuwingen ten opzichte van zijn voorganger. Leden van de Tweakers-community krijgen de kans het toestel zelf te testen.

De grootste vernieuwing van de Nokia 7.2 is de triplecamera van 48 megapixel met Quad Pixel-technologie en Zeiss Optics. Nokia brengt hiermee voor het eerst geïntegreerde pro-bokehstijlen op dslr-niveau naar een smartphone. Dankzij deze unieke bokehstijlen bootst de Nokia 7.2 als het ware de werkwijze van Zeiss-lenzen na, waardoor de gebruiker op ieder moment van de dag foto’s van uitzonderlijk niveau kan maken. Dankzij het 6,3-inchscherm met hdr is het verschil tussen licht en donker veel beter zichtbaar. Hierdoor leent het toestel zich ook prima voor het bekijken van filmpjes op Netflix en YouTube.

De Nokia 7.2 wordt aangestuurd door Android One, de kaalste en schoonste versie van Android Pie. Deze versie is klaar voor Android 10 en belooft een pure, snelle Android-ervaring. Daarnaast is de gebruiker verzekerd van minstens drie jaar beveiligingsupdates.

Zelf uitvoerig testen… en kans maken op de Nokia 7.2

De Tweakers-community heeft veel kennis in huis en wordt daarom uitgenodigd om de Nokia 7.2. zelf onder handen te nemen en te reviewen. Ben je gek van mobiele telefoons en het merk Nokia, en ben je enthousiast geraakt om zelf aan de slag te gaan met deze telefoon? Meld je dan nu aan door middel van de onderstaande poll.

Meld je hier aan! Poll Ja, ik wil de Nokia 7.2 testen en reviewen.

Nee, ik laat deze actie aan mij voorbij gaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat je niet ingelogd bent

Onder alle inzendingen worden acht leden van de Tweakers-communitiy uit de hoge hoed gekozen. Zij mogen veertien dagen lang de Nokia 7.2 uitvoering testen om een review te schrijven. De tweakers krijgen een uitgebreide briefing waarin wordt ingezoomd op de nieuwe camera’s van de smartphone, de verschillende bokeheffecten en de voordelen van werken met Android. Van de acht deelnemers mogen drie gelukkigen de toestellen door middel van loting uiteindelijk houden. De overige deelnemers, de niet-winnaars, blijven niet met lege handen achter. Zij ontvangen de Nokia Power Earbuds.

Algemene voorwaarden