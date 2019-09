HMD brengt inmiddels alweer een aantal jaar smartphones uit onder het klassieke merk Nokia. In het begin was er veel aandacht voor de toestellen, maar het enthousiasme zakte daarna weer wat in. Toch kregen de Nokia 7 Plus, en daarna de Nokia 6.1 en vooral 7.1 wel weer de nodige aandacht, zeker onder veel tweakers. De reden daarvoor is vooral dat het telefoons zijn met een goede prijs-kwaliteitverhouding, en dat ze in het Android One-programma zitten. Dat geldt gelukkig ook voor de Nokia 6.2 en 7.2.

De verschillen tussen beide toestellen zijn overzichtelijk. Zo zijn de behuizingen vrijwel hetzelfde. We zetten ze nog even op een rijtje.

Toestel Nokia 6.2 Nokia 7.2 Afmetingen 160 x 75 x 8.25mm 160 x 75 x 8.25mm Gewicht 180g 180g Schermdiagonaal 6,3" 6,3" Soc Snapdragon 636 Snapdragon 660 Werkgeheugen 4GB 6GB Opslaggeheugen 64GB 128GB Primaire camera 16 MP, f/1.8, 1.0µm pixels, PDAF 48 MP, f/1.8, 0.8µm pixels, PDAF Frontcamera 8 MP, f/2.0 20 MP, f/2.0 Prijs 249 euro 349 euro

Het belangrijkste verschil is misschien wel de soc. De Snapdragon 660 in de Nokia 7.2 is wat sneller dan de Snapdragon 636 uit de 6.2. Hij is met 2,2GHz dan ook wat hoger geklokt dan de 1,8GHz van de sd636. De soc is al wat ouder; hij zat al in de Nokia 7 Plus en dat toestel is inmiddels anderhalf jaar oud. Het werkgeheugen is bij de sd660 wat sneller, omdat het op 1866MHz draait, ten opzichte van 1333MHz bij de sd636. Verder is de gpu van de Snapdragon 660 krachtiger, wat natuurlijk belangrijk is om te beseffen als je van plan bent om games te spelen.

Hands-on

We hebben beide toestellen uitgebreid vastgehad op IFA. Ze voelen identiek aan. De verschillen, wat betreft de behuizing, zijn klein. Bij de 6.2 is de achterkant, die bij beide toestellen gemaakt is van Gorilla Glass 3, glanzend, en bij de 7.2 mat. Dat laatste zien we graag, want vingervegen zijn minder snel zichtbaar. Bovendien ziet het er wel chique uit, zeker in combinatie met de groene variant. Helaas hebben we de achterkant van de 6.2 niet kunnen fotograferen, omdat er een antidiefstalmechanisme op zat.

De laatste foto in dit rijtje is de Nokia 6.2.

De randen van de toestellen van beide toestellen zijn gemaakt van een, voor Nokia, nieuw materiaal. Het is een plastic, waar volgens de Nokia-medewerker ter plaatse, ook glasfiber in is verwerkt. Dit zou volgens de fabrikant twee keer steviger moeten zijn dan gewoon polycarbonaat, terwijl het daarnaast ook nog eens lichter is dan aluminium. Het is lastig te zeggen hoe kwetsbaar het materiaal bij een val, maar bij buigen en torderen geeft het toestel niet veel mee. Dit komt doordat er ook nog een metalen frame in het toestel zit.

De telefoons liggen prima in de hand met hun afgeronde zijkanten. Ook zijn ze netjes afgewerkt. We verwachten inmiddels ook niets minder in dit segment. De vingerafdrukscanner zit op de achterkant. Deze hebben we ook kunnen testen, maar alleen op de Nokia 6.2. Hij werkte betrouwbaar en redelijk snel, maar we hebben het wel eens vlotter gezien bij capacitieve scanners. We verwachten dat de Nokia 7.2-scanner minimaal even snel is.

Een smartphone met 6,3"-scherm, en niet onaanzienlijke bezels, zoals bij deze toestellen is behoorlijk groot. Ter vergelijking: de Galaxy S10+ is zelfs iets minder hoog. Je moet dus echt van grote telefoons houden wil je deze Nokia's overwegen. De bezels zijn dus vrij groot, maar dat kunnen we door de vingers zien in dit segment. Ook is er een druppelnotch voor de frontcamera. De toestellen hebben helaas geen stereoluidsprekers, maar gelukkig wel een 3,5mm-aansluiting.

Dubbele camera

Camera's zijn natuurlijk belangrijk voor het budget- en middenklassesegment. Beide toestellen hebben een dieptesensor voor de portretmodus en een ultragroothoekcamera. Dat is, in onze ervaring, een handige camera, zeker als je grote objecten of landschappen wilt fotograferen. We hebben gelijktijdig een paar plaatjes kunnen schieten met de twee toestellen naast elkaar. De resultaten zie je hieronder.

Deze voorbeeldfoto's zijn interessant, al kunnen we er nu natuurlijk nog niet al teveel uit afleiden. Het is immers een enkele situatie en dat zegt maar weinig. Toch is het bijzonder dat de foto van de Nokia 6.2 een groter dynamisch bereik lijkt te hebben, dan de foto uit de primaire camera van de Nokia 7.2. Wat detail betreft zou je misschien een verschil verwachten, omdat de 7.2 een 48mp-camera heeft met quad bayer-layout. Qua detail zien we hier echter geen verschil, maar het kan zijn dat de voordelen van deze 48mp-camera pas zichtbaar worden bij minder goede lichtomstandigheden.

Ook is het opvallend dat de ultragroothoekcamera van beide toestellen een heel anders belicht plaatje oplevert. Het kan zijn dat de camera op een van de toestellen zich nog aan het instellen was, maar dat achten we niet waarschijnlijk. Dit zullen we verder moeten onderzoeken in de review.

De camera-app van Nokia, die op beide toestellen hetzelfde is, is in de loop der tijd een stuk uitgebreider geworden. Er is een bokeh-modus voor kunstmatige achtergrondonscherpte, ook bij de frontcamera. Ook is er een nachtmodus, en kun je de scène-optimalisatie aan- en uitzetten. Als er een scène herkend wordt, zie je dat in beeld staan en kun je de aanpassing direct verwijderen. Hij werkt intuïtief en is redelijk responsief. Het icoon om te schakelen tussen de ultragroothoekcamera en primaire camera lijkt een beetje op dat van Samsung.

Android One en overige wetenswaardigheden

Beide toestellen zijn onderdeel van het Android One-programma. Dat betekent dat je twee jaar lang Android-upgrades krijgt, en drie jaar beveiligingsupdates. Die updates krijg je ook snel, dus we verwachten dat dit toestel binnen afzienbare tijd op Android 10 zal draaien. Ook betekent het dat je een schone Android-ervaring hebt, met een paar minieme toevoegingen van Nokia, zoals de camera-app en een aantal gestures, een beetje zoals Motorola die ook heeft met de Moto Actions.

In beide toestellen zit een 6,3"-lcd met een resolutie van 1080x2280 pixels. Die heeft natuurlijk niet de contrastwaardes van een oledscherm, maar de kijkhoeken zagen er goed uit, en het scherm zag er contrastrijk uit. De maximale helderheid was lastig te beoordelen in de lichtomstandigheden van de beursstand van Nokia.

De overige specificaties zijn met name voor het prijssegment waar de Nokia 6.2 zich in bevindt netjes, al zouden we het bij de Nokia 7.2 liever nog iets beter zien voor de 100 euro die je meer moet betalen. Je krijgt natuurlijk een wat snellere soc, meer werk- en opslaggeheugen en als het goed is een betere camera. Snelladen is echter een van de features die we graag zouden zien in deze klasse.

Beide toestellen laden echter slechts op met 10 watt. De accu is met 3500mAh verder aan de kleine kant. Een telefoon als de Galaxy A50 en de Redmi Note Note 7, die vergelijkbare schermgroottes hebben, hebben een 4000mAh-accu. De Motorola One Vision heeft wel 3500mAh, maar de accuduur daarvan viel ons tegen bij het testen. Dat zegt natuurlijk zeker niet alles, maar het zou ons niet verbazen als de accuduur beneden gemiddeld is, maar dat moeten we natuurlijk eerst testen. Wel fijn is dat de toestellen dual sim-functionaliteit hebben en dat het opslaggeheugen uitbreidbaar is met en microsd-kaart.

Tot slot

De concurrentie is niet mals. Zo is er de Xiaomi Redmi Note 7, die een Snapdragon 660 heeft, en tegen de 200 euro kost. Wel heeft hij minder opslag- en werkgeheugen dan de Nokia 7.2 en, onder andere, een minder veelzijdige camera-setup. Voor de soc alleen hoef je dan ook geen Nokia 7.2 te kopen. De Zenfone Max Pro (M2) heeft eenzelfde prijskaartje als de Nokia 7.2, en vergelijkbare specificaties. Voor de Nokia 6.2 geldt dat de Motorola G7 Plus een geduchte concurrent is. Deze Plus-versie is niet zo'n goede deal als voorgaande jaren, maar nog altijd een heel behoorlijk toestel.

Het Android One-voordeel is wat ons betreft echt een groot pluspunt van deze Nokia's, en dat zou wel eens de voornaamste reden van het eventuele succes kunnen zijn. Ook de behuizing mag er zijn. Over de camerakwaliteit kunnen we nog niet veel zinnigs zeggen, maar ze hebben wel een fijne setup met ultragroothoekcamera. Als de kwaliteit goed blijkt, en de accuduur kan door de beugel, dan zouden deze toestellen best eens heel interessant kunnen zijn.