Foto toont Nokia 7.2 met drie camera's aan achterkant

Een medewerker van het Duitse Zeiss heeft een foto op Twitter gezet van de achterkant van een nieuwe, nog uit te komen Nokia-telefoon. Hij schreef dat het gaat om de Nokia 7.2. Op basis van de foto krijgt de smartphone drie camera's op de achterkant.

Joachim Kuss heeft zijn bericht op Twitter inmiddels alweer verwijderd. In het bericht plaatste hij een foto van de achterkant van een telefoon. Daarop is een rond, ietwat verhoogd camera-eiland te zien met drie camera's en een ledflitser, met daaronder een ronde vingerafdrukscanner. Bij de foto schreef Kuss dat het gaat om de Nokia 7.2. Volgens hem heeft fabrikant HMD het toestel dinsdag aan enkele journalisten en media gedemonstreerd, voorafgaand aan de release in september.

Kuss gaf in zijn bericht ook aan dat hij 'een beetje overweldigd' was door wat er met de hedendaagse mobiele foto- en videografie mogelijk is. Zeiss werkt al langer samen met fabrikant HMD voor de camera's van de Nokia-telefoons, dus Kuss is niet geheel objectief en hij gaf verder ook geen nadere details. Vermoedelijk krijgt de Nokia 7.2 een primaire camera, een camera met een groothoeklens en een dieptesensor.

In een recent gerucht van NokiaPowerUser, wat gebaseerd werd op renders die een lezer had gebaseerd op vroegtijdig online gezette hoesjes, werd gesproken over een 48-megapixelcamera en een lens met een beeldhoek van 120 graden. In juli verschenen er ook al foto's online van een niet nader genoemde Nokia-telefoon, waarbij op foto's is te zien dat de resolutie van een van de camera's op maximaal 48 megapixel kan worden ingesteld. De smartphone op die foto's lijkt vrij sterk op de telefoon van de foto van Kuss.

De Nokia 7.2 moet de opvolger van de Nokia 7.1 worden, die in oktober vorig jaar uitkwam. Deze heeft op de achterkant twee camera's met resolutie van respectievelijk 12 en 5 megapixel. Dit toestel heeft een Snapdragon 636 als soc, terwijl de opvolger volgens geruchten een Snapdragon 660 krijgt. Wellicht wordt er op 5 september meer duidelijk; op die dag voor het begin van de IFA in Berlijn houdt HMD Global een evenement, waarbij misschien ook aankondigingen van de Nokia 6.2 en 5.2 volgen.