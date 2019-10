Hackers, osint, privacyvraagstukken en oorlog tijdens de Tweakers Meet-up XL

Nu tech overal om ons heen is komt er gelukkig steeds meer aandacht voor de beveiliging ervan. Maar beveiliging is breed en privacy betekent voor iedereen iets anders. Tijdens onze Meet-up XL Privacy & Security leer je alles over deze complexe onderwerpen.

Je hoort bijvoorbeeld van hackers die bugs zoeken bij bedrijven welke tools ze daarbij gebruiken, maar je kunt ook in discussie gaan met de politie over hoe die naast het opsporen van criminelen je privacy in de gaten moeten houden.

De dag begint meteen met een harde realiteit: bijna iedereen is wel online op te sporen. Je moet er alleen goed voor weten te zoeken, en Frank Ahearn toont aan hoe dat moet. Hij weet mensen te vinden die niet gevonden willen worden, met een mix van databases, technologie en wat slim nadenken. Oh, en ook handig: je leert tijdens deze sessie precies hoe je zelf onder de digitale radar kunt blijven.

Ethische hackers

Na Frank Ahearn volgt een keuzeprogramma. Drie hackers laten zien hoe zij (legaal!) in een netwerk kunnen komen. Sanne Maasakkers is ethisch hacker bij Fox-IT en vertelt haar beste war stories. Als lid van een red team komt ze bij klanten binnen en probeert ze hun beveiliging te doorbreken, en daar kom je vaak heel aparte dingen tegen. Welke dat zijn hoor je tijdens haar sessie.

Tegelijkertijd kun je ook naar de presentatie van Ralph Moonen, maar laat wel je telefoon uit staan: hij demonstreert namelijk live hoe hij met een imsi-catcher de kwetsbaarheden van het gsm-netwerk kan uitbuiten. Tot slot vertelt Sietse Ringers hoe je op een betrouwbare en privacyvriendelijke manier digitaal je persoonsgegevens kunt delen met anderen. Want dat blijkt een stuk lastiger dan je zou denken...

Open source intelligence

Na de lunch gaan we een stapje terug naar een onderwerp van eerder op de dag. Nico Dekens, beter bekend onder de naam Dutch OsintGuy, vertelt alles over het onderwerp waar hij zichzelf naar vernoemd heeft. Hij gebruikt open source intelligence om mensen op te sporen die niet gevonden willen worden en hij helpt mensen digitaal te verdwijnen. In zijn presentatie laat hij zien welke technieken hij gebruikt en belangrijker nog, hij leert je hoe je je eigen digitale sporen kunt wissen.

Privacy versus gemak

Privacy staat vaak op gespannen voet met veiligheid en gebruiksgemak. Opsporingsdiensten hebben bijvoorbeeld de taak criminelen te pakken, maar dat betekent vaak wel dat ze inbreuk moeten maken op iemands privacy.

Hetzelfde gebeurt ook bij de NS. Daar wordt data van de ov-chipkaart gecombineerd met wifisensoren om reizigersstromen in kaart te brengen. Handig voor de NS, maar het roept wel de vraag op of je je nog wel onbespied over het station kunt begeven. Over dit soort ethische dilemma's denken de betrokken partijen na en daar leggen zij op de Meet-up alles over uit. Dat doen ze Manon den Dunnen en Mark Zoetekouw van de Nederlandse politie in een interactieve sessie in gesprek met tweakers over de kansen en de risico's van nieuwe technologie, en welke rol de politie daarin moet en kan spelen.

Tegelijkertijd gaat Rik Schakenbos van de Nederlandse Spoorwegen op een soortgelijk onderwerp in. Hij legt uit hoe de NS grote datastromen kan inzetten en toch de privacy van reizigers probeert te waarborgen.

Hackers opsporen

Zeg je beveiliging, dan zeg je hackers, en ook die komen uitbreid aan het woord. In drie verschillende sessies geven drie bekende securityonderzoekers meer prijs over de methoden die zij gebruiken om datalekken, beveiligingsgaten en zelfs overheidshackers op te sporen. Zo vertelt Victor Gevers meer over hoe hij grote datasets met gelekte wachtwoorden wist te vinden en komt Melanie Rieback vertellen over hoe zij bij bedrijven pentests doet en gaten in hun beveiliging weet te prikken. Tot slot vertelt Jornt van der Wiel hoe hij met zijn team bij Kaspersky onderzoek doet naar notoire hackersgroepen en hoe hij er daarvan meer dan honderd weet te volgen over het internet.

Oorlog

We sluiten de dag af met iemand waar je de laatste tijd moeilijk omheen kon. Volkskrantjournalist Huib Modderkolk schreef het boek 'Het is oorlog, maar niemand die het ziet', over zijn zoektocht naar waarom de AIVD en MIVD de geheime diensten heten. Aansluitend is er een interview met Huib, waarbij we ook graag jullie vragen willen horen. Wat willen jullie weten over zijn boek of de geheime diensten? Meld het ons in de reacties!

