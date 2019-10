Nieuwsredactie Tweakers biedt plek voor een stagiair

Volg jij een studie journalistiek of een aanverwante opleiding en wil je je bekwamen in internetjournalistiek? Meld je dan aan en wellicht kom je op een van de leukste stageplekken van Nederland te werken. Je kunt dan gedurende een periode in 2020 het nieuwsteam versterken. Vanaf februari volgend jaar hebben we weer plek voor een stagiair.

Wie zoeken we?

We zoeken in principe een stagiair die een hbo- of universitaire opleiding journalistiek volgt. Studenten die een opleiding met journalistieke raakvlakken volgen, mogen uiteraard ook reageren. De start en de duur van de stage worden in overleg met de opleidingsinstantie bepaald. Je gaat volledige werkweken meedraaien met de redactie op het kantoor in Amsterdam. Zo maak je met vijf andere redacteuren deel uit van een team dat verantwoordelijk is voor het nieuws op de site. Bonus: je krijgt vaak als eerste gadgets en andere harde waren onder ogen.

Wat verwachten we van je?

Aangezien je op de nieuwsredactie komt te werken, is het wel zo handig als je een nieuwsfreak bent. Je wilt je bekwamen in eigen nieuwsgaring en ziet het als een uitdaging om berichten volledig en correct te schrijven. Je bent gemotiveerd om mee te lopen op een tech-webredactie, dus je hebt affiniteit met de onderwerpen waar Tweakers over schrijft. Ook vind je het leuk om te schrijven voor een community, met alles wat daarbij komt kijken. In principe gaat het om een fulltime stage, waarvoor je naar het Tweakers-hoofdkantoor in Amsterdam zult moeten reizen.

Wat bieden we?

Ten eerste hanteert Tweakers een marktconforme stagevergoeding, vastgesteld door onze uitgever DPG Media. Daarnaast bieden we begeleiding bij je stappen op het journalistieke pad. Zo leer je veel op het gebied van taal, omgaan met bronnen, het dagelijkse werk op een redactie, fact finding enzovoort.

Het doel is dat je uiteindelijk volledig met de redactie gaat meedraaien. Je belt met contactpersonen, kunt naar persconferenties gestuurd worden, en reageert op opmerkingen en vragen uit de community.

Meld je aan

Lijkt het je wat om als stagiair bij Tweakers aan de slag te gaan? Meld je dan aan door je motivatie en relevante achtergrondinformatie, zoals je studie en interesses, te sturen naar olaf@tweakers.net.