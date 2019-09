Vandaag (19 september) vindt de Meet-up Tech in de Zorg plaats in het INIT in Amsterdam. Via deze post kun je vanaf 19.00 live meekijken met de drie talks.

Programma

19.00 - 19.45 uur - Een 3d-printer in de zorg, van gadget naar werkpaard

19.45 - 20.30 uur - Practical application of Artificial Intelligence in Healthcare

20.30 - 21.15 uur - Digitalisering en robotisering op de operatiekamer