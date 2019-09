Tweakers aan het werk –‘Ga gewoon het gesprek aan, je hebt niets te verliezen’

’Criminelis twijfelde of zijn werk nog bij hem paste. Lag het aan het type werk of aan de werkgever? Hij werkt sinds januari als front-end developer bij een consultancybedrijf. Hiervoor werkte hij naar eigen zeggen bij een ‘prima werkgever, met een prima team, en prima werkzaamheden.’ Toch had hij geregeld te weinig werk en besloot hij ergens anders aan de slag te gaan. Wij vroegen hem naar wat hij belangrijk vindt in zijn werk en waarom hij de overstap maakte.

Wat doe je precies?

‘Ik werk sinds januari van dit jaar als front-end developer bij een consultancybedrijf. Ik zit momenteel gedetacheerd bij een verzekeraar.’

Profiel Naam: Criminelis

Leeftijd: 30

Woonplaats: Haarlem

Opleiding: HBO Informatica

Werkervaring: 7-8 jaar

Werkgever/branche: Consultancy/detachering

Functie: Front-end developer

Werklocatie: Regio Amsterdam

Uren per week: 32

Reistijd: 20 minuten

En wat deed je hiervoor? Waarom ben je daar weggegaan?

‘Hiervoor werkte ik ook als front-end developer, bij een instelling voor huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren. Periodes van drukte en deadlines werden afgewisseld met rustige periodes waarin er weinig werk was. Het team bestond uit front-end developers en back-end developers en de meeste last lag bij de back-end. Dus als ik klaar was met iets, was de back-end vaak nog bezig en was ik aan het wachten totdat zij klaar waren. Daardoor voelde ik me niet echt volledig onderdeel van het team.’

Wat was voor jou de druppel?

‘Ik kwam terug van vakantie, en ik had gewoon écht geen zin om weer te werken. De eerste dagen had ik ook heel weinig te doen. Dus ik dacht meteen: “daar gaan we weer”. ‘Er was altijd wel een reden voor de pieken en dalen, en daar had ik ook alle begrip voor. Maar ik kon daar weinig voldoening uit halen. Dus toen heb ik besloten om rond te gaan kijken.’

Wat is nu het grootste verschil vergeleken met je vorige baan?

‘Ik werk nu met alleen maar front-end developers. Er zit heel veel kennis in het bedrijf, ik ben omringd met slimme collega’s die veel meer weten, en dat vind ik heel inspirerend. Daar kan ik veel van leren en daardoor heb ik het plezier in mijn werk weer helemaal teruggevonden.’

Je schreef dat je twijfelde of het werk nog wel bij je past. Waarom ging je twijfelen?

‘Ik heb altijd front-end development gedaan. Omdat ik mijn baan niet meer leuk vond, ging ik twijfelen of dat misschien aan front-end lag. Vind ik het nog wel echt leuk, of is alleen mijn huidige werk niet leuk? Toen ik ergens anders het gesprek aanging, werd ik meteen weer enthousiast. Dat maakte voor mij duidelijk dat front-end werk wel bij mij past, en dat ik vooral behoefte had aan een andere werkomgeving.’

Was salaris doorslaggevend bij jouw overstap? Of waren andere factoren voor jou belangrijker?

‘Ik wilde er wat geld betreft in ieder geval niet op achteruit gaan, en uiteindelijk ben ik er twintig procent op vooruit gegaan. Maar het belangrijkste was voor mij dat ik ergens veel kan leren. Ik wil niet degene zijn op de werkvloer met de meeste kennis. Ik wil juist veel leren van slimmere mensen om mij heen.

‘Verder wilde ik flexibiliteit: ik heb kinderen, dus af en toe wil ik ook iets later binnen kunnen lopen of een dagje thuiswerken, zonder dat daar meteen raar van op wordt gekeken. Daarnaast vind ik sfeer en gezelligheid belangrijk. Ik heb weleens bij een werkgever meegemaakt dat het stil was tijdens de lunch. Dat vond ik niks, ik vind het belangrijk dat je gewoon naar elkaars weekend kunt vragen.’

Zou je carrière heel anders zijn met de kennis van nu?

‘Ik heb geen spijt van mijn keuzes. Natuurlijk kan ik achteraf zeggen dat ik al eerder weg had moeten gaan. Maar ik had ook tijd nodig om die stap maken. De twijfels die ik had, heb ik toentertijd uitgesproken tegen mijn werkgever. Hij vond het heel fijn dat ik dat deed en heeft toen actie ondernomen om het werk voor mij interessanter te maken, hoewel het ook aan de werkwijze lag dat er geregeld weinig te doen was.’

Wat vond je van de salaris-inschatting die Tweakers Elect voor jou heeft gemaakt?

‘Ik kende Elect nog niet, maar toen ik las over de salaris-inschatting was ik wel heel benieuwd. Dus heb ik een profiel aangemaakt, mijn gegevens ingevuld, en kwam er een kloppende inschatting uit. Dat was wel fijn om die bevestiging te krijgen, dat het met mijn salaris goed zit momenteel.’

Hoe zit het met doorgroeimogelijkheden? In hoeverre is dat gekoppeld aan salaris?

‘Er is hier in house heel veel kennis bij collega’s, dus daar kan ik nog veel van leren, en er zijn ook verschillende opleiding- en cursusmogelijkheden. Bij ons is er een extra salarisstijging van 2,5 procent per jaar als je proactief bent in zelfontwikkeling en kennisdeling. Dus als je een interessante artikelen deelt, meedoet aan workshops, blogs schrijft, of spreekt op een Meet-up, dat soort dingen. Hoe dat precies beoordeeld wordt weet ik nog niet, dat moment moet voor mij nog komen.’

De favorieten van Christiaan Favoriete apps: YouTube, Brave, Spotify, Headspace

Favoriete websites: Tweakers, iCulture, Nu.nl

Favoriete gear: MacBook, Bose QC35, PlayStation 4, Nintendo Switch

Favoriete film: Captain Fantastic

Favoriete muziek: ‘Spotify weet wat ik leuk vind. Als ik naar een festival ga is het techno, op het werk luister ik naar Spotify-playlists met focus/deepfocus/ambient.’

Is dit voor jou je droombaan? Of zou je bij Facebook of Google willen werken?

‘Bij die twee sowieso niet. Ik heb het idee dat de werkdruk daar écht heel hoog is. Ik wil flexibel mijn werkdagen in kunnen delen. Ik werk nu 4 dagen, en ik wil zeker niet meer gaan werken. Ik werk om te leven, en leef niet om te werken.

‘Het lijkt me heel gaaf om ooit aan een eigen product of software te werken, zodat je voor langere tijd aan één ding werkt en je dus echt volledig de diepte in kunt gaan. Maar voorlopig zit ik nog prima op mijn plek!’

Wat zou jij mede-Tweakers adviseren die twijfelen of ze wel op de goede plek zitten?

‘Kijk eens om je heen. Je hoeft echt niet direct ergens anders te gaan werken. Ergens op gesprek gaan kan je al heel erg helpen. Je gaat dan anders kijken naar het werk dat je op dat moment doet. En misschien denk je daardoor wel: “ik heb het eigenlijk heel goed”, en geeft dat een boost om weer vol goede moed aan de slag te gaan. En misschien bevestigt het juist de twijfel en is het tijd om verder te kijken. Maar dat weet je pas als je het gesprek aangaat. Echt doen, je hebt niets te verliezen!’