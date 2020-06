Blueweb: politie zoekt Tweakers-leden voor hulp bij opsporingsonderzoeken

Onder de naam ‘Blueweb’ start de politie een samenwerking met Tweakers. Het betreft echte opsporingsonderzoeken waarbij Tweakers-leden zich kunnen aanmelden om mee te denken bij het oplossen van misdrijven.

In het verleden zijn op Tweakers weleens digitale uitdagingen geplaatst waarbij leden van de community werden uitgedaagd hun vaardigheden in te zetten om puzzels te kraken, zoals Crimediggers tijdens de Gathering of Tweakers. De samenwerking met de politie op Blueweb is echter van een ander kaliber. “We vragen communityleden van technologieplatform Tweakers mee te denken bij digitale opsporingsonderzoeken. Daarmee hopen we misdrijven op te lossen”, zegt Franki Klarenbeek, coördinator van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie van de politie.

De kennis van 700.000 leden

Het publiek betrekken bij opsporingsonderzoeken is niet nieuw. Sterker, het is een waardevol hulpmiddel bij het oplossen van misdrijven en criminele activiteiten. “De meest succesvolle manier waarop we dit al tientallen jaren doen, is via opsporingsprogramma’s zoals Opsporing Verzocht”, aldus Klarenbeek. “Wekelijks kunnen we misdrijven oplossen dankzij tips en informatie van de kijkers.”

Het bekende tv-programma bestaat al sinds 1982 en de Blueweb-pilot kan worden gezien als een digitale variant hiervan. Het gaat hierbij echter om een andere vorm van criminaliteit, de pilot is gericht op een andere doelgroep en het zijn andere onderzoeken. Dat vraagt dus ook om een ander middel.

Nu criminelen steeds vaker moderne technologie inzetten, is Blueweb een logische stap voor de politie. “We delen opsporingsinformatie met een doelgroep die bijzonder veel ervaring heeft in de digitale wereld en die bovendien heel groot is: Tweakers heeft miljoenen bezoekers per maand en meer dan 700.000 leden”, vertelt Klarenbeek. Wanja Allessie, directeur van Tweakers, vult hem aan: “Wij hebben met onze experts en community enorm veel kennis in huis en het zijn mensen die écht leven voor tech. Mooi om te zien dat ons tech-platform nu een steentje kan bijdragen om online misdrijven op te lossen.”

Eerste onderzoek: 26Ramsey

Blueweb start als pilot met het opsporingsonderzoek 26Ramsey. Dit onderzoek is gericht op criminelen die factuurfraude plegen door facturen van bedrijven te onderscheppen en de betalingsgegevens aan te passen. Zo zijn alleen al binnen het onderzoek 26Ramsey vele honderdduizenden euro’s buitgemaakt en witgewassen via Bitcoinconstructies. Daarnaast werd er vacature- en identiteitsfraude gepleegd. 26Ramsey is een onderzoek dat al langere tijd draait bij het Team High Tech Crime van de politie. Digitaal-rechercheurs hebben zeer intensief onderzoek verricht, met mooie resultaten maar nog zonder aanhoudingen. De politie hoopt en denkt dat communityleden van Tweakers het onderzoek verder kunnen helpen, net zoals de kijkers van Opsporing Verzocht dat doen.

Achtergrond 26Ramsey en zoektocht naar de daders

26Ramsey begon in 2015 toen digitaal-rechercheurs van het Team High Tech Crime een aangifte onder ogen kregen van een bedrijf dat voor 128.000 euro slachtoffer was van fraude. Een factuur die als twee druppels water leek op die van een vaste leverancier, bleek vals. Het betaalde bedrag van 128.000 euro was via een bankrekening van een particulier witgewassen en verdwenen. Diverse andere bedrijven overkwam hetzelfde, steevast met schadebedragen van meer dan honderdduizend euro per aangifte. Sindsdien is er waanzinnig veel uitgezocht. Denk aan het najagen van domeinen, e-mailboxen, ip-adressen en servers. Keer op keer kwamen rechercheurs uit op het gebruik van Tor-exit-nodes, vpn of socks proxy ip-adressen. Niet-geanonimiseerde ip-adressen die werden nagetrokken bleken van slachtoffers die voor het karretje van de daders waren gespannen. De daders gebruiken software waarmee ze zich goed kunnen afschermen.

Deelnemen aan de pilot: hoe gaat het in zijn werk?

Wat is de kennis waarover je moet beschikken om mee te doen? Dat loopt zeer uiteen. De politie wil met Blueweb graag onderzoeksvraagstukken voorleggen aan een groep deelnemers met verschillende expertises, zoals cybersecurity, malware-analyse, reverse engineering, encryptie, blockchain en cryptovaluta. Maar ook op andere gebieden, zoals statistiek, social engineering, psychologie, sociologie en economie is expertise zeer welkom.

Het helpt bovendien als je goed kunt organiseren, een echte analyticus bent, een groot doorzettingsvermogen hebt en een echte speurneus bent.

Heb je na het lezen van bovenstaand verhaal zoiets als ‘dit is mij op het lijf geschreven’? Geïnteresseerde tweakers kunnen zich vanaf 8 juni aanmelden om mee te doen aan de pilot. Eerst moet je wel de poll invullen (hieronder):

Deelnemers aan de poll ontvangen per e-mail een vragenlijst. Op basis van de ingevulde antwoorden selecteren we maximaal honderd leden met expertise op verschillende gebieden. Tweakers maakt voor deze gebruikers een besloten forum aan waar verschillende onderzoeksvragen worden geplaatst.

In de besloten groep deelt Blueweb onderzoeksvraagstukken en is het ook mogelijk om met de politie in gesprek te gaan. Daarmee hoopt de politie dat communityleden nieuwe inzichten vergaren voor het onderzoeksteam.

De samenwerking betekent nadrukkelijk niet dat de politie verwacht dat leden vanaf het moment dat ze geselecteerd zijn, dag en nacht achter hun laptop aan het speuren zijn naar informatie. Wel hoopt men dat deelnemers het leuk vinden om een paar uur per week met het onderzoek bezig te zijn, en meer mag altijd.

Belangrijk om te vermelden: deelname is geheel vrijwillig en vrijblijvend. Er worden door Tweakers nadrukkelijk geen contactgegevens gedeeld met de politie. Heb je vragen, opmerkingen of tips over deze bijzondere samenwerking met de politie? Stuur dan een e-mail naar blueweb@tweakers.net.

Voorwaarden:

Deelname is vrijwillig en vrijblijvend.

Aanmelden kan tot 17 juni 2020 09:00 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

De pilot duurt drie maanden.

Geselecteerde deelnemers krijgen uiterlijk 19 juni 2020 bericht via e-mail (Word je niet geselecteerd, dan ontvang je geen bericht).

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Indien je op één van de opties met 'Ja' hebt geklikt mag Tweakers jou eenmalig benaderen per e-mail wanneer er nieuwe deelnemers voor Blueweb worden gezocht.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.