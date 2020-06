ASUS Chromebook Flip C434: flexibel en stijlvol werken onderweg

De ASUS Chromebook Flip C434 is een zeer compacte 14-inch-Chromebook met een ultradun beeldscherm. Dankzij het flexibele scherm is deze laptop multifunctioneel. Handig om op te werken als je veel onderweg bent en geen bakbeest mee wilt zeulen.

De Chromebooks van ASUS vallen al enige tijd in positieve zin op. De combinatie van een strak ontwerp, goede prestaties, een groot scherm en innovatief design maken het complete, compacte laptops die voor velerlei taken on the go inzetbaar zijn. Dat geldt des te meer bij de vernieuwde Chromebook Flip C434.

Bijna randloos scherm

Met de ASUS Chromebook Flip C434 wil je best gezien worden. Dit is een laptop met een fraai design die menig kantoor en werkplek in één klap opsiert. De Chromebook kent een gezandstraalde aluminium afwerking in Spangle Silver met geanodiseerd-diamantgeslepen randen die het slanke design smaakvol accentueren. Zilveren randen rond het touchpad flirten met de scharnierkap, waardoor deze laptop een premiumuitstraling heeft.

Dit is de eerste ASUS Chromebook Flip met een vierzijdig NanoEdge-scherm om gebruikers het meeste schermoppervlak te bieden. Het resultaat mag er zijn: je bekijkt films, foto’s en documenten zonder afleiding door lelijke, dikke randen. De ultradunne bezels zijn slechts 5mm smal aan de zijkanten, 10mm aan de onderkant en 7mm aan de bovenkant. Dat zorgt voor een scherm/behuizing-verhouding van 87%. Zo krijg je eigenlijk een 14-inch-scherm in een 13-inch-laptop. Door het compacte design draag je hem bovendien eenvoudig mee in een tas of rugzak. De Flip C434 is met 1,45 kilogram ‘lichtgewicht’ te noemen.

3-in-1 Chromebook

Wanneer je veel onderweg bent, is het fijn om een compacte laptop te hebben die weinig weegt en waar je ook comfortabel mee in de trein kunt werken. Geef je veel presentaties of voer je diverse beeldbewerkingen uit, dan kun je eveneens met de Chromebook Flip C434 uit de voeten. Dankzij het

360​​° ErgoLift-scharnier kun je deze computer namelijk in verschillende standen verstellen voor uiteenlopende doeleinden en toepassingen. Zo transformeer je de laptop desgewenst tot tablet, of tot presentatiescherm door de C434 in ‘tent-vorm’ gevouwen op tafel te zetten.

Het innovatieve scharnier heeft bovendien een dubbele functie. Het tilt het toetsenbord op en kantelt het in een speciale typ-positie wanneer het scherm wordt gedraaid in laptopmodus. Tegelijkertijd zorgt dit voor een verbetering van de geluidsweergave doordat er extra ruimte onder de laptop wordt gecreërd. Het geluid van de Flip C434 is van hoog niveau, dankzij de aanwezigheid van dubbele, hoogkwalitatieve stereoluidsprekers en extra grote resonantiekamers die high fidelity-audio genereren.

C434: comfortabel type(n)

Dankzij een extra groot toetsenbord en lange toetsaanslag kan de gebruiker lang en ontspannen op de ASUS Chromebook werken. Het keyboard is een stuk groter dan dat van laptops van vergelijkbare omvang. De toetsen hebben een slag van 1,4 mm meer dan de meeste laptops in dit segment, zodat een full-size werklaptop wordt nagebootst.

Bovendien kan het grote touchpad op een slimme manier onopzettelijk handpalmcontact tijdens het typen herkennen, waarna dit contact niet als input wordt verwerkt. Zo kunnen gebruikers hun handen tijdens het typen op een natuurlijke en comfortabele manier laten rusten.

Specificaties en extra’s

Ondanks zijn omvang en design boet de energiezuinige ASUS Chromebook Flip C434 zeker niet in op prestaties. Met een batterijduur tot wel tien uur kun je zonder onderbrekingen productief blijven. De ASUS Chromebook Flip C434 is uitgevoerd met maximaal 8GB werkgeheugen, 128GB opslagcapaciteit en desgewenst een Core i5 Intel-cpu. Een microsd-slot biedt de mogelijkheid om eventueel meer opslagruimte toe te voegen. Niet dat dit snel nodig zal zijn, want deze laptop draait uiteraard op Chrome OS, wat betekent dat de meeste bestanden in de cloud worden opgeslagen. Er wordt gewerkt met apps als Google Docs en Spreadsheets. Omdat programma's direct vanuit de Play Store worden geïnstalleerd is de computer minder vatbaar voor virussen.

De ASUS Chromebook Flip C434 heeft twee usb-c-poorten aan boord, wat handig is als je externe apparaten en beeldschermen wilt aansluiten. De C434 is zonder ventilator ontworpen, zodat je kunt werken of gamen zonder dat je het idee hebt dat er een vliegtuig in de buurt opstijgt. Deze laptop is voorzien van Wi-Fi 5 (802.11ac) en zou dus een krachtig, stabiel signaal en hoge gegevensoverdrachtssnelheden moeten waarborgen. Bijkomend voordeel: Wi-Fi 5 is minder gevoelig voor interferentie door andere draadloze apparaten die op dezelfde bandbreedte actief zijn.