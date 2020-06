Bekijk de recap-video met alle resultaten van het HUAWEI P40 Pro-testpanel

Begin april deden we een oproep voor deelnemers aan een Tweakers Testpanel om de HUAWEI P40 Pro te testen. Uiteindelijk zijn acht communityleden uit de hoge hoed getrokken: vier uit Nederland en vier uit België. We hebben de opvallendste bevindingen voor je samengevat.

Twee weken lang hebben Tweakers-leden de HUAWEI P40 Pro onder handen genomen. Zoals je van de community mag verwachten, heeft dat zeer uitgebreide reviews opgeleverd waarbij zaken als installatie, dagelijks gebruik, accuduur, het oled-scherm, camera’s, privacy en snelladen allemaal de revue passeren.

Geen zin om alle reviews uitvoerig te lezen, maar wel benieuwd naar de testresultaten? Dan hebben we een fijne recap-video voor je klaar staan waarin Mark Wijsman alle bevinden van de community helder samenvat.

Kwaliteit camera’s HUAWEI P40 Pro

Over een ding is iedereen het eens, namelijk de kwaliteit van de camera’s van de HUAWEI P40 Pro. DarkFly zegt in zijn review: ‘Samengevat, de camera is zo op het oog een van de betere in smartphones op dit moment en steekt met kop en schouders boven het maaiveld uit.’ Of zoals GewoonNiek het verwoordt: ‘Een pracht van een telefoon met een stel mooie camera's. Of eigenlijk een mooie camera met telefoon.’

Het is niet geheel verrassend dat de camera’s in positieve zin opvallen. Ook bij het onafhankelijke Dxomark - wereldwijd een toonaangevende bron van onafhankelijke metingen en beoordelingen van audio- en beeldkwaliteit voor smartphones, camera’s en lenzen – heeft de P40 Pro de hoogste scores van alle huidige smartphones op de markt.

Meer lezen over de HUAWEI P40 Pro?

Wil je meer lezen over de bevindingen van de acht Tweakers-leden over de HUAWEI P40 Pro en dieper in de materie duiken? Klik dan hier om alle reviews te lezen.