Geerten Verweij: “KVK heeft oog voor jouw persoonlijke ambities”

KVK staat klaar voor ondernemers, zeker in deze tijden. Dat vraagt om een grote versnelling in de ontwikkeling en aanpassing van systemen. De organisatie geeft IT’ers daarbij de ruimte om hun baan vorm te geven. Geerten Verweij werkt bij KVK als Java-developer en informatie analist. Met zijn team werkt hij aan het moderniseren van het handelsregister. Wat doet hij, wat motiveert hem en wat zijn zijn uitdagingen?

Geerten Verweij (31) kwam via een onderzoeksproject al tijdens zijn studie Computer Science terecht bij KVK. “Tijdens dit project heb ik veel rondvraag gedaan en met verschillende mensen gesproken over hun functie. Zo kwam ik er uiteindelijk achter dat ik graag met de nieuwe uitleestechnieken van het handelsregister wilde gaan werken. Na mijn onderzoek ben ik in eerste instantie bij het InnovatieLab van KVK blijven werken, terwijl ik ondertussen mijn thesis afrondde. Toen ik afgelopen december afstudeerde kon ik mij aansluiten bij mijn huidige team, dat zich bezighoudt met de ontsluiting van het handelsregister. Het moderniseren van het register vormt daar een belangrijk onderdeel van. Het oude register draaide namelijk op de SOAP-standaard, was log en bevatte vrij veel legacy. Om de performance en bruikbaarheid te verbeteren, zijn we nu bezig met het implementeren van REST.”

Reverse engineering

Binnen het team werkt Verweij samen met twee andere collega-analisten aan nieuwe uitleestechnieken voor het register. “We vullen elkaar aan. Terwijl zij werken vanuit een achtergrond als business analist en praktische vragen stellen, benader ik problemen vanuit technisch oogpunt en denk ik na over datamodellen en databasetechnieken.” Om deze uitleestechnieken te realiseren moet het team ook kennis hebben van de werking van de huidige technieken. “Daarom doen wij vaak aan reverse engineering van bestaande applicaties. Dankzij mijn technische achtergrond en ervaring met Java ben ik in staat om de codes van deze applicaties te lezen. Daardoor kan ik veel onderzoekend voorwerk voor mijn developer-collega’s doen, die vervolgens nieuwe features kunnen ontwikkelen.”

In het team van Geerten, maar ook in de rest van de organisatie, heerst een sfeer van collegialiteit en samenwerken. “Als je iets wilt weten, moet je gewoon bij iemand langslopen, zo is mijn ervaring. Dat werkt hier een stuk beter dan mailen. De gesprekken verlopen door de coronamaatregelen nu tijdelijk wel veelal via de chat, mail of Microsoft Teams. Wees niet bang om op de verkeerde deur te kloppen: mensen zijn altijd bereid je te helpen. Uiteindelijk versterkt deze werkwijze de samenwerking.”

Deze open communicatie is ook nodig om de uitdagingen binnen het project te kunnen tackelen. “Het combineren van alle belangen in dit register is voor mij een van de grootste uitdagingen. Aan de ene kant heb je de wensen van de afnemers, aan de andere kant hebben wij zelf voor ogen wat wij met de vernieuwde architectuur willen bieden. Maar uiteindelijk komen we er altijd gezamenlijk uit.”

Geregeld lopen Geerten en zijn team tegen de beperkingen van het huidige systeem aan. “Dan moeten we overwegen of we aanpassingen willen maken in het bestaande systeem of iets nieuws willen ontwikkelen. Daarbij wegen we altijd af bij wie het doorslaggevende belang ligt en waar de functionaliteit moet liggen. Je wilt het immers altijd beter maken dan wat er al was. We verliezen bij het maken van deze afweging echter nooit het belang van de afnemer uit het oog.”

Greenfield activiteiten

Het team van Geerten opereert vanuit Woerden. “Al zullen we in de nabije toekomst wel naar Utrecht verhuizen. We willen de teams die de technische uitvoering rondom het register regelen en de teams die het uiteindelijk aan externe klanten moeten leveren namelijk dichter bij elkaar brengen.” Het team van Geerten, genaamd ‘Marvel’, is vernoemd naar de Amerikaanse uitgever van bekende comics en superhelden als de Hulk, Spiderman en Doctor Strange. “Elk teamlid heeft ook zijn eigen Marvel-karakter. Ik ben The Punisher. Voornamelijk omdat Thor al bezet was, maar ook omdat ik wel houd van helden die geen superkracht, maar gewoon lef hebben.” Naar eigen zeggen is het team voor een ambtenarenclub vrij jong en dynamisch. “Al is KVK natuurlijk een zelfstandig bestuursorgaan dat onder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat valt.”

Zoals het echte superhelden betaamt is Team Marvel altijd als eerste aanwezig op de plaats delict. “Aangezien we een redelijke greenfield operatie uitvoeren, beschikken we altijd over de nieuwste technieken. Terwijl andere teams die legacy onderhouden nog bezig zijn met de overgang van Java 8 naar 9, werken wij bijvoorbeeld inmiddels al met 13. We fungeren dan ook vaak als opleidingsteam.” Terwijl de verantwoordelijkheden van het team toenemen, groeien ze ook in omvang. “Tot voor kort hadden we een team van zo’n tien man: developers, testers, architect-developers, product owners en scrum masters. Daar zijn laatst nog eens vier mensen bijgekomen.”

Flexibiliteit en keuzevrijheid

Werken bij KVK biedt veel vrijheid. “Als ik op vrijdag een paar uur aan een cursus over een nieuwe technologie wil besteden, dan kan dat. Persoonlijke ontwikkeling staat bij KVK sowieso hoog in het vaandel. KVK wil dat je functie aansluit bij je ambities. Naast de kerntaken is er ook veel ruimte voor andere activiteiten, zoals de huisband Kamerbreed. Dit soort activiteiten staan vanwege de coronamaatregelen nu weliswaar op een laag pitje, maar de pubquiz kan wel nog steeds doorgaan. Al vindt hij nu online plaats.” En daar kan iedereen dankzij de flexibele werktijden tijd voor vrijmaken. “De een werkt bijvoorbeeld van zeven tot vier en de ander van negen tot vijf, dat mag je in overleg met je team zelf inrichten.”

Ook wordt er in de keuze voor tooling de nodige ruimte vrijgelaten. “We werken veel met IntelliJ van Jetbrains als IDE. Dit is wel iets anders dan het kladblok en de terminal waar ik tijdens mijn studie mee werkte. IntelliJ is een slimme tool die weet wat je aan het bouwen bent. Dat is heel krachtig.” Om de REST-interface voor afnemers te definiëren gebruikt het team OpenAPI Specs 3.0. “Voorheen hebben we nog weleens geprobeerd de hele stack in zijn geheel aan te pakken, maar dat werkte niet. Vandaar dat we nu eerst een interface op het oude systeem bouwen en daar vervolgens een nieuw systeem onder hangen. Met OAS 3.0 kunnen we onder water aanpassingen maken aan het bestaande systeem, terwijl er in de interface niets verandert en niemand er iets van merkt.”

Ambitie

Met welke klus is Geerten zelf bij KVK begonnen? “Ik wil het handelsregister bruikbaarder maken voor ondernemers. Dat is het ultieme doel. Zo zijn we nu bezig met een onderzoeksproject rond Linkdata, dat de gegevens over verschillende partijen heen kan koppelen. Op deze manier kun je data uit andere registers combineren, wat ook voordelen voor ondernemers zal opleveren. Maar voor we dit soort technieken kunnen toepassen, zullen we eerst de algemene uitlevering moeten verbeteren. Het zal dus nog even duren voordat de buitenwereld zal zien en ervaren waar we nu mee bezig zijn.”

Denk jij weleens na over hoe jouw ideale IT-baan eruit zou zien? KVK wil graag weten wat jou drijft, wat je goed kunt en hoe je wilt groeien.

