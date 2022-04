Frontpage-reactierapportage en out-of-office - Development-iteratie #211

Zoals we inmiddels gewend zijn, eindigen we ook dit kwartaal met een 'Challenge sprint'. In deze sprint leggen we de doorlopende projecten waaraan we gedurende het kwartaal met focus hebben gewerkt, even opzij en stellen we met het developmentteam alles in het werk om verbeteringen achter de schermen voor elkaar te boksen. We hebben deze challenge weer mooie verbeteringen doorgevoerd die niet alleen belangrijk zijn voor HQ, maar ook voor jullie.

Frontpage-reactierapportage

Zowel gebruikers als de frontpagemoderators hadden behoefte aan een frontpage-reactierapportage. Met deze functionaliteit kunnen gebruikers ongewenste reacties melden en kunnen moderators ze sneller opsporen.

Je kunt een reactie rapporteren door op Rapporteer te klikken en te verklaren waarom je deze meldt. Als je een reactie gemeld hebt, komt dat in ons cms binnen en kunnen de moderators erop handelen.

Afwezigheidsmelding in DM's

Met de zomervakantie in aantocht is het mogelijk dat je straks tijdelijk afwezig of slecht bereikbaar bent. Dan kun je verwachtingen van anderen om een snelle reactie te krijgen in een DM-conversatie misschien niet waarmaken. Om deelnemers in DM-conversaties op de hoogte te stellen van je afwezigheid, kun je op de Berichten-pagina een out-of-office instellen. Bij het typen van een bericht in een DM-conversatie verschijnt dan een melding als een van de deelnemers (tijdelijk) afwezig is. Het opgeven van een einddatum is optioneel; als de datum verstrijkt, vervalt dan de out-of-office automatisch.

Frontpagemoderatie expert criteria

Tot deze week was het heel eenvoudig om de moderatiestatus Expert te halen en behouden. Als je deze status eenmaal had bereikt, behield je deze (in principe) voor altijd. Deze experts tellen dubbel mee in de score van een reactie en hebben dus veel invloed op moderaties. Omdat het zoveel invloed met zich meebrengt, hebben we de criteria aangescherpt. Het is iets moeilijker geworden om deze status te bereiken en je kunt de Expert-status kwijtraken als je niet meer aan de criteria voldoet.

Bugbash