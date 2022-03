Choirless: ontdek in een webinar hoe corona leidt tot ‘Zoom voor muzikanten’

Choirless, een toepassing die ontstaan is vanuit de wereldwijde competitie Call for Code, heeft als doel muzikanten te helpen tijdens de corona-lockdown. In een speciale webinar op 8 december, georganiseerd door IBM, krijg je als developer een ‘deep dive’ in dit bijzondere project.

Het idee achter Call for Code is het bijeenbrengen van developers om bij te dragen aan het oplossen van mondiale problemen. De afgelopen jaren was dit steeds klimaatverandering, maar dit jaar had het initiatief ook een track rondom corona. Met projecten voor onder meer onderwijs op afstand, crisiscommunicatie en het versterken van communities kunnen developers hier veel in betekenen.

Lockdown-project

Een van de projecten dit jaar is Choirless, een ‘musical collaboration platform’ waarmee groepen muzikanten een videowall maken met bijdragen van deelnemers op afstand. Zo’n toepassing was er nog niet en hij was hard nodig toen dit jaar een groot aantal landen maatregelen namen om de coronapandemie te bestrijden, waardoor bands, koren en andere muziekgezelschappen elkaar niet meer fysiek kunnen ontmoeten. Al snel kwamen zij erachter dat videoconferencing-platforms zoals Zoom en WebEx hen niet konden helpen, vanwege netwerk-latency en omdat ze vooral geoptimaliseerd zijn voor spraak.

Choirless maakt het bijvoorbeeld eenvoudig voor band- en koorleiders om nummers te organiseren die bestaan uit verschillende delen (bijvoorbeeld alt, tenor en sopraan). Deelnemers kunnen heel eenvoudig hun uitvoering van een onderdeel bijdragen. Video’s worden op een videowall bij elkaar gezet zonder dat daar speciale uitrusting of dure editing-software voor nodig is. Op de website van het project beschrijven de makers de door hen gebruikte technologie (vooral Node.js) en hoe zij het renderen van de muziek als proces hebben ingericht.

In bèta

Inmiddels is het project in de bètafase. In juni ging het project de alfaversie in, met een uitvoering van de ontwikkelaars zelf van het Beatles-nummer ‘Yellow Submarine’. Het project is opensource en de code is te vinden op Github. Een van de developers, Matt Hamilton, beschrijft in een blogpost hoe het project tot stand kwam en wat in de eerste fase enkele spannende momenten waren. Zo kwamen de makers vlak voor het uploaden van het project voor Call for Code nog een lastige bug tegen die de kwaliteit van de opgenomen audio verlaagde.

Aanmelden

Voor muzikanten overal ter wereld zal Choirless een uitkomst zijn, zeker nu is gebleken dat we nog lang niet af zijn van het coronavirus en de gevolgen van deze pandemie. Maar ook voor developers is het natuurlijk interessant. Daarom organiseert IBM een (Engelstalig) webinar over Choirless. Op 8 december laten we je nader kennismaken met de toepassing. Het event bevat twee sessies. In de eerste sessie krijg je een introductie van Choirless, inclusief het waarom van de toepassing, voorbeelden die zijn gemaakt met Choirless, en een deep dive in de technologie (waarbij onder andere wordt ingegaan op de cloudfunctionaliteit en hoe het synchroniseren werkt). Deze eerste sessie is geschikt voor elk niveau. In de tweede sessie, gericht op gevorderde developers, ga je hands-on aan de slag met de technologie, om hem voor jezelf uit te proberen. Benieuwd geworden? Schrijf je dan snel in voor het webinar, via de poll hieronder. Je ontvangt dan 4 december een aanmeldlink om jouw aanmelding definitief te maken.

