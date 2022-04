Chaos gesynchroniseerd: ontdek hoe lockdown-app Choirless voor muzikanten werkt

Drie Britse developers ontwikkelden de afgelopen maanden de tool Choirless, waarmee amateurmuzikanten samen online nummers kunnen opnemen. In een live codingsessie op 8 december laat het core-devteam zien hoe dit mogelijk is gemaakt. Aanmelden kan nog, via deze link.

Sinds Nederland te maken heeft met lockdowns, zijn we een stuk muzikaler geworden. Iets dat we al merkten aan de gestegen omzet van muziekwinkels en de toegenomen interesse in online muzieklessen. Veel moet sinds maart toch al online. Denk bijvoorbeeld aan de vele online concerten waarin beroemde muzikanten vanuit hun eigen huis samenspelen. Op het oog perfect gesynchroniseerd, maar vergis je niet: dit is professioneel opgenomen en geëdit.

“Iedereen die videoconferencing-tools heeft gebruikt voor een ‘coronaproof’ muziekuitvoering, zal wel hebben gemerkt dat zulke programma’s niet geschikt zijn voor muziek”, zegt developer Matt Hamilton. “Netwerk-latency en het gegeven dat zulke tools ontwikkeld zijn voor spraak maken dat het samen musiceren nogal bedenkelijke resultaten geeft.” Dit gegeven inspireerde hem om met een betere oplossing te komen. Het project, dat de naam Choirless kreeg, is inmiddels beland in de bètafase. Op 8 december geeft het core-devteam (naast Hamilton bestaat dit uit Sean Tracy en Glynn Bird) in een door IBM en Tweakers opgezet webinar een presentatie over het project en zullen zij de technologie demonstreren.

Call for Code

Het idee ontstond in het kader van het initiatief Call for Code, waarin developers opensource-projecten bouwen als antwoord op belangrijke issues. COVID-19 is dit jaar een van de thema’s. “Het idee van Choirless ontstond omdat mijn dochter vanwege de lockdown niet kon zingen in haar schoolkoor”, vertelt Matt Hamilton. “Ik wilde haar en al die andere amateurmuzikanten in koren en bands in staat stellen om vanuit huis hun muziek op te nemen en al deze stukken samen te brengen in een videowall.” Via een Slack-kanaal plaatste Matt een oproep en zo kwamen de drie developers met elkaar in contact en startte het project.

Dat was uiteraard gemakkelijker gezegd dan gedaan. Glynn: “Speel maar eens het nummer ‘Yellow Submarine’ in Zoom met honderd deelnemers, dat wordt chaos. Daarom wilden wij machinelearning en algoritmes gebruiken om alle opnames te synchroniseren. Normaliter zou je daar kostbare programma’s en hardware, de nodige kennis en veel tijd voor nodig hebben. Waar wij naar zochten was echter een soort black box waar iedereen een bijdrage in kan uploaden die samen een goed klinkende uitvoering opleveren, zonder dat daar technische kennis bij gebruikers voor nodig is. Een app waarbij je dit met een oneindig aantal muzikanten kon doen, bestond nog niet.”

Technologie

Choirless is opgebouwd uit drie onderdelen, vertelt Glynn: “De webapplicatie die mensen zien, de rendering pipeline en de storage engine. Voor dat laatste onderdeel gebruiken we Cloud Foundry als api-service, vanwege de hoge beschikbaarheid. Met de objecten opgeslagen in de cloud kunnen we enorme hoeveelheden data verwerken.” Het meest uitdagende onderdeel was het opbouwen van de renderingpipeline en het synchronisatieplatform. “Matt heeft dit gedaan en daarmee een werkelijk monumentale prestatie geleverd.” Matt: “Ik moet toegeven dat er ook geluk bij is komen kijken. Voor de pipeline hebben we veel compute-power nodig in korte bursts. We hadden al snel het idee om serverless technologie te gebruiken. Dat past goed bij ons model, omdat je daarmee resources heel gemakkelijk kunt schalen. Een van de meest intensieve taken is het converteren van audio- en videoformaten.”

Een van de dingen die de developers zeker willen meegeven tijdens de webinar is hoe eenvoudig het is om een project klein te beginnen. Zo kost het renderingplatform op dit moment slechts enkele dollars per maand, vertelt Matt: “In de beginfase gebruikten we zelfs nog onze gratis tegoeden op IBM Cloud.” Maar het belangrijkste is toch wel om ook een hoop plezier te hebben. Sean: "Dat staat voor ons echt wel voorop. In sommige systemen zie je de output niet echt, omdat ze vooral in de achtergrond draaien. Maar met Choirless is het elke ochtend weer een feest om te zien wat er nu weer is gebeurd. Simpelweg omdat iedereen kan meedoen. Iemand kan een gitaar pakken en op ‘refresh’ drukken, vervolgens is er misschien weer een ander die drumt of zingt.”

Afstand overbrugd

Op dit moment zijn al honderden amateurmuzikanten Choirless actief aan het testen en nog eens duizenden staan op de wachtlijst. “We hebben ook al geweldige optredens gezien”, zegt Sean Tracy. “Bijvoorbeeld iemand die in de UK een nummer opnam in de stijl van Johnny Cash en via Twitter een muzikant in Amersfoort uitnodigde er op in te haken. Deze mensen waren nog nooit met elkaar in een ruimte geweest en het klonk al geweldig!”

Het project is nog niet gereed voor de eerste puntversie, vertellen de developers. Sean: “Er zijn nog een paar dingen die we moeten doen. Het opschalen is overigens niet een van deze dingen. Dat is juist heel gemakkelijk in de IBM Cloud. Het is eerder de schaalbaarheid van onszelf, het is een hobbyproject en we zijn maar met ons drieën.” Het belangrijkste verbeterpunt is het tweaken van algoritmen, zodat het synchroniseren van de muziek goed werkt voor verschillende muziekstijlen en instrumenten. Matt: “Soms komen we hele creatieve ideeën tegen, zoals pasgeleden nog met een meisjeskoor in Londen dat een beat opnam door kopjes te stapelen. Dat werkte gelukkig meteen perfect in Choirless.”

Taylor Swift, let je op?

Voor professionele muzikanten kan het uiteindelijk ook best interessant zijn om Choirless te gebruiken, denkt Glynn: “Wat als bijvoorbeeld iemand als Taylor Swift op zo’n manier haar fans uitnodigt om mee te zingen op haar muziek? Dat zou toch gaaf zijn? Taylor Swift, maar ook Jan met de Pet kan op deze manier hetzelfde platform gebruiken. En net als in opensource-software zou je een nummer kunnen forken om er een volledig andere uitvoering van te maken. Waarom ook niet? Zo’n functie zouden we kunnen toevoegen. Zo blijven we dromen en ontstaan steeds weer nieuwe ideeën.”

Tijdens de webinar op 8 december gaan Matt, Sean en Glynn onder meer in op hoe zij IBM Cloud-functies gebruiken om audio- en videobestanden verwerken met COS-triggers (Cloud Object Storage). De sessie bestaat uit twee onderdelen. In de eerste sessie, voor deelnemers met elk startniveau, gaat het core-devteam in op het wat en waarom van Choirless, geïllustreerd met voorbeelden gemaakt met de toepassing en toelichting op de technologie (cloudfunctionaliteiten en hoe het synchroniseren werkt). In het tweede deel, gericht op meer gevorderde developers, ga je als deelnemer daadwerkelijk hands-on met de technologie aan de slag.

