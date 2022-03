Bekijk de recapvideo met alle bevindingen van het Google Nest Audio-testpanel

Begin oktober deden we een oproep voor deelname aan een Tweakers Testpanel waarin je niet een, maar zelfs twee Google Nest Audio-speakers mocht testen. Dat klonk als muziek in jullie oren, want er werd massaal gereageerd. Vijf communityleden waren de gelukkigen en gingen aan de slag met de nieuwe slimme speaker(s). In deze korte recapvideo hebben we de opvallendste bevindingen samengevat.

De vijf Tweakers-leden konden twee Nest Audio-speakers gedurende een aantal weken uitgebreid aan de tand voelen. Zoals je van de community mag verwachten, heeft dat zeer uitgebreide reviews opgeleverd, waarbij prijs/kwaliteit, installatie, de slimme assistent, multiroomopstelling en de kwaliteit van zowel geluid als verschillende toonsoorten de revue passeren. Sommige testers maken op basis van hun eigen ervaring logischerwijs de vergelijking met voorganger Google Home. Geen zin om alle reviews in de Pricewatch uitvoerig te lezen, maar wel benieuwd naar de testresultaten? Dan hebben we een handige recapvideo voor je klaarstaan, waarin Mark Wijsman de belangrijkste bevindingen van de community helder samenvat.

Design en geluid

Het design valt bij de reviewers unaniem in de smaak. Woorden als ‘strak’, ‘stevig’ en ‘solide’ vallen verschillende keren. Daarnaast is men te spreken over het gerecyclede plastic waaruit de speakers voor 70 procent bestaan. Ook de installatie van de Nest Audio kan op een positief geluid rekenen. Tweaker-lid Standby hierover: ‘’Via de homeapp kon ik beide speakers makkelijk via bluetooth toevoegen.”

Het geluid is duidelijk verbeterd ten opzichte van de voorganger, vindt het Testpanel. Dat is ook niet zo vreemd, want de Nest Audio beschikt nu over een 75mm-midwoofer en een 19mm-tweeter. Reviewer Gingertim vond het geluid overall zelfs de grootste verbetering, BG_tweakersnet ervaart een 'zeer mooi geluid op alle frequenties' en MeNTaL_TO stelt dat hij zijn hele benedenverdieping dankzij het hogere volume van muziek kan voorzien. Dat ligt in lijn met wat Google vooraf had beloofd; de Nest Audio zou zo’n 75 procent luider klinken, met een 50 procent sterkere bas.

Nog slimmere speaker(s)

Voor het luisteren heeft de speaker de beschikking over drie zogenaamde far-fieldmicrofoons, die specifiek geschikt zijn voor het oppikken van geluid dat zich op grotere afstand van de microfoon bevindt. Reviewer Standby valt op dat hij normaal tegen de speakers kan praten in plaats van te moeten schreeuwen en Azerion is eveneens te spreken over de manier waarop zijn commando’s probleemloos worden herkend. De reviewers waarderen ook de mogelijkheid om twee speakers te pairen in stereomodus.

