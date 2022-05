In de afgelopen week kondigde Google een reeks nieuwe producten aan, waarvan er één zeker naar de Benelux komt: de Google Nest Audio. De nieuwste smartspeaker uit de gelederen van Google is de opvolger van de Home-speaker, die de Amerikaanse zoekgigant in 2016 op de markt bracht. Na vier jaar werd het ook weleens tijd om naar de tekentafel terug te keren. Hoe dat heeft uitgepakt, lees je in deze review.

Een smartspeaker is een graag geziene gast in de meeste smarthomes. Een dergelijke speaker maakt stembesturing van aangesloten, slimme apparaten mogelijk: “Hey Google, zet de lampen aan” of “OK Google, speel muziek”. Zeker in de wat betaalbaardere segmenten is het speakergedeelte het ondergeschoven kindje. Dat is deels een kwestie van prijs, deels een kwestie van de omvang van de klankkast.

Googles portfolio

Zo zijn de betaalbaarste speakers uit Googles assortiment de Google Home Mini, vanaf 30 euro, en zijn directe opvolger de Google Nest Mini, vanaf 40 euro. Deze speakers zijn betaalbaar en klein van stuk en dat hoor je ook als je ze muziek laat weergeven. Het geluid is dun en wat schel en op details in het laag hoef je zeker niet te rekenen. Deze speakers zijn dus vooral zeer geschikt voor plekken waar je vooral stembesturing zal toepassen.

Een trapje hoger vinden we de originele Google Home-smartspeaker, die bij de introductie zo’n 170 euro kostte. Sinds halverwege 2019 is hij ook goed vindbaar voor een slordige 90 euro. Zolang je de Home tenminste nog kan vinden. Verschillende shops in de Pricewatch tonen nog voorraad, maar in de Google Store staat een onberispelijk ‘niet meer beschikbaar’ op de productpagina te lezen.

De nieuwe Google Nest Audio smartspeaker is met een introductieprijs van 99 euro nauwelijks duurder dan de overgebleven voorraad Home-smartspeakers en aanzienlijk goedkoper dan die laatste bij hun introductie. Dat doet de vraag rijzen: wat heeft Google veranderd en wat levert dat op?