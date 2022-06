Nest Audio-speakers krijgen Chromecast-integratie voor output tv-audio

Google werkt aan de integratie van Nest Audio en Chromecast. Details over de integratie geeft Google nog niet, maar het lijkt er op dat Nest Audio-speakers dankzij de integratie in te zetten zijn als speakers voor een tv met een Chromecast-dongel.

Google bevestigt tegenover The Wall Street Journal dat het werkt aan 'Nest Audio-Chromecast-integratie'. Het bedrijf geeft verder geen details over deze integratie. Eerder deze week schreef 9to5Google al dat Google bij de productpagina van de Nest Audio in zijn winkel vermeldde dat Nest Audio 'met Chromecast & Google TV je hometheater-geluidssysteem kon worden'.

Het lijkt er daarmee op dat Google het mogelijk gaat maken om Nest Audio-speakers te koppelen aan Chromecast zodat de slimme speakers het geluid van de televisie weergeven. Niet duidelijk is hoeveel speakers te koppelen zijn en of deze mogelijkheid ook naar bijvoorbeeld de Google Home Max of andere speakers komt. Amazon biedt deze mogelijkheid bijvoorbeeld al met zijn Fire TV in combinatie met Echo-speakers.