Beschikbaarheid macOS Big Sur ging gepaard met app-startproblemen

Apple heeft donderdagavond macOS Big Sur vrijgegeven, maar de release leidde tot serverproblemen bij het bedrijf. Hierdoor konden gebruikers apps niet of slechts traag starten, ook als ze nog een oudere versie van macOS draaiden.

Zoals dinsdag aangekondigd maakte Apple macOS Big Sur, versie 11.0 van het besturingssysteem, donderdag beschikbaar. Tegelijk met die introductie, ontstonden diverse problemen bij Apple. Zo kregen Apple Pay, Card, Messages, Maps en Apple TV-apparaten te maken met storingen, schrijven Ars Technica en AppleInsider.

De meestvoorkomende problemen waren dat gebruikers apps op macOS niet konden starten, of dat deze slechts moeizaam op gang kwamen. Dat probleem bleef niet beperkt tot gebruikers die een upgrade hadden gedaan naar macOS Big Sur, ook gebruikers met voorgaande besturingssystemen ervoeren app-problemen.

De problemen waren te herleiden tot de manier waarop Apple apps valideert, ontdekte Mac-ontwikkelaar Jeff Johnson door gebruik te maken van netwerktool Little Snitch. Die validatie verricht macOS door middel van de trustd -daemon. Dat is een proces dat sinds versie 10.12 Sierra in Apples besturingssysteem zit, dat op de achtergrond draait en dat certificaten beheert en controleert. Vanaf macOS Catalina is notarization voor app-ontwikkelaars verplicht en de certificatencheck is hier onderdeel van, net als een check op kwaadaardige content. De daemon communiceert daarvoor met ocsp.apple.com , waarbij ocsp voor Online Certificate Status Protocol staat.