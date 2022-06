Code in macOS Big Sur wijst op komst Face ID voor Mac

Apple lijkt te werken aan Face ID-ondersteuning voor de Mac, aangezien er verwijzingen in de code van macOS zijn gevonden die naar de technologie verwijzen. Het bedrijf zelf heeft er nog niets over losgelaten.

De verwijzingen zitten in de broncode van de derde bèta van macOS 11, dat de naam Big Sur draagt. De website 9To5Mac vond daarin onder andere de term PearlCamera, de codenaam die Apple gebruikte toen het de TrueDepth-camera en Face ID voor de iPhone aan het ontwikkelen was. Ook de termen FaceDetect en BioCapture zitten verstopt in de code.

Daarbij merkt 9To5Mac wel op dat de implementatie van de technologie nog in een vroege fase zit, waardoor niet duidelijk is wanneer er een apparaat op macOS uitkomt dat ondersteuning biedt voor Face ID. Momenteel zijn alleen de MacBook Air en MacBook Pro voorzien van biometrische identificatie; dit gaat via Touch ID.

Apple brengt macOS 11 Big Sur waarschijnlijk in het najaar uit, tezamen met iOS 14. Officieel heeft Apple nog niets losgelaten over de ondersteuning van Face ID in macOS.