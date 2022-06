Gigabyte Aorus FI25F-gamemonitor met 1080p-240Hz-paneel verschijnt online

Er zijn details over een onaangekondigde gamemonitor van Gigabyte online verschenen bij een Chinese webshop. De Aorus FI25F heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en een verversingssnelheid van 240Hz. De monitor wordt ook op de website van AMD vermeld.

De Aorus FI25F is in eerste instantie verschenen bij TaoBao, een Chinese webshop. Volgens de listing heeft de FI25F een 24,5"-paneel met een resolutie van 1920x1080 pixels en een verversingssnelheid van 240Hz. Ook wordt een geclaimde responstijd van 1ms genoemd. Op de website van TaoBao staat dat het scherm een ips-paneel heeft. De monitor staat ook op de website van AMD vermeld. Daar wordt een ahva -paneel genoemd; dat is een paneeltype met ips-achtige eigenschappen.

De FI25F staat op de AMD-website

Op de website van AMD staat verder dat het scherm ondersteuning biedt voor FreeSync Premium met een bereik van 48Hz tot 240Hz via hdmi en displayport. Op TaoBao wordt het scherm ook aangemerkt als G-Sync Compatible. Het scherm heeft verder een helderheid van 400cd/m² en is voorzien van een DisplayHDR 400-certificering. De FI25F ondersteunt 8bit-kleuren en kan honderd procent van de srgb-kleurruimte weergeven.

De Aorus FI25F heeft twee hdmi 2.0-aansluitingen en een displayport 1.2-connector. De monitor heeft ook twee usb 3.0-aansluitingen van het type-a en twee 3,5mm-jacks voor audio. Het scherm heeft afmetingen van 614,9mm bij 484,7mm en is 236,9mm diep, inclusief monitorarm. Die monitorstandaard kan tot 130mm in hoogte versteld worden, en kan gekanteld en gedraaid worden. Gebruikers kunnen een andere monitorarm installeren via een vesa-100mm-mount. Het geheel weegt 6,66 kilogram.

TaoBao zet vaker schermen online voordat deze officieel worden uitgebracht, hoewel de prijzen daarbij doorgaans relatief hoog uitvallen, zo schrijft DisplaySpecifications. Op het moment van schrijven staat de monitor bij de Chinese webshop te koop voor omgerekend 489 euro, hoewel gebruikers momenteel 49 euro korting kunnen krijgen. Naar verwachting zal de adviesprijs bij release dus afwijken. Momenteel staat de grotere Aorus FI27Q met 1440p-resolutie en 165Hz-verversingssnelheid voor € 563,86 in de Pricewatch.