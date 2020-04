Gigabyte toont gebogen 32"-gamemonitor met 165Hz-scherm en FreeSync Premium Pro

Gigabyte heeft vijf nieuwe monitoren voor gamers aangekondigd. Het topmodel in de serie is de G32QC, die een scherm met diagonaal van 32 inch combineert met een verversingssnelheid van 165Hz en FreeSync Premium Pro.

Het gaat om een serie van vijf monitoren, waarvan vier met 27"-scherm en een met 32"-paneel. De G27F en G27Q zijn platte ips-modellen met 144Hz-schermen, al is de laatste op te voeren naar 165Hz. De G27FC, G27QC en G32QC hebben een va-paneel met een kromming van 1500R en een verversingssnelheid van 165Hz.

Alleen de G32QC mag de aanduiding HDR400 dragen. De doorsnee schermhelderheid van dit model is 350cd/m² maar deze kan dus hoger liggen voor hdr-weergave. Mede hierdoor is dit ook een FreeSync Premium Pro-model. Naast ondersteuning voor de FreeSync-techniek om stotteren en tearing van het beeld tegen te gaan, is hdr-ondersteuning vereist voor het Pro-label. De overige modellen zijn FreeSynch Premium.

De prijzen van de monitoren heeft Gigabyte nog niet bekendgemaakt.