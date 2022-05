'Safari kan op macOS Big Sur Netflix in 4k met hdr weergeven'

Het lijkt erop dat gebruikers van Safari Netflix in 4k met hdr kunnen kijken als ze Apples nieuwe besturingssysteem macOS 11 Big Sur draaien. Tot nu toe toont Safari de videodienst in maximaal 1080p-resolutie met hdr.

Ishan Agarwal constateerde dat hij op zijn MacBook Pro 4k-streams met Dolby Vision bij Netflix kon ontvangen met Safari op macOS Big Sur, schrijft 9to5Mac. Voorheen betrof de maximale resolutie 1080p met Dolby Vision.

Officieel heeft Netflix noch Apple iets bekendgemaakt over de verhoging van de maximale resolutie van de dienst op Safari. Tot nu toe ondersteunde Netflix 4k-weergave op computers alleen via Microsofts Edge en de Windows 10-app. Via Boot Camp was het zo mogelijk Netflix op Mac-computers in 4k te kijken.

Gebruikers moeten over een Mac met 4k-scherm en ondersteuning voor hdr beschikken voor de feature. Daarnaast hebben ze een Premium-abonnement van Netflix van veertien euro per maand nodig.